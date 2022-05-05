Можно ли выгодно продать старые и сильно изношенные шины

Бэушная резина — вполне ликвидный товар, потому выбрасывать ее или сразу сдавать в утиль мы не советуем. Здесь сразу оговоримся, что просто выкинуть в мусорный бак у подъезда старые шины закон запрещает. Дело в том, что в них очень много вредных веществ, пагубно сказывающихся на экологии. А если при погрузке бака в мусоровоз дворники найдут старые колеса, то управляющей компании придется их утилизировать за свой счет. Кому же это понравиться? Поэтому, компания с помощью камер может найти нарушителя и написать на него заявление в полицию. В соответствии со ст. 8.2 КоАП, за это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей.

Поэтому стоит разместить объявление в интернете о продаже старых шин. Их охотно берут по 500—1000 рублей за колесо. Выгода для покупателя в том, что в магазине купить старую модель невозможно, поэтому если распорол одно колесо, то надо приобретать минимум два на ось. А так можно обойтись минимальными затратами. Кроме этого, старая шина подойдет и для «запаски».