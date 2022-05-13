Как долгая стоянка машины провоцирует проблемы при заправке на АЗС

Одна из проблем, с которыми сталкивается владелец машины, подолгу простаивающей без движения, проявляет себя во всей красе на АЗС. Выражается она в том, что становится практически невозможно заправить автомобиль. Даже когда топливный бак практически пуст, вставленный в его горловину пистолет раз за разом упрямо отщелкивается, отказываясь лить бензин — словно там уже «под горлышко». Так происходит, когда датчик топливораздаточной колонки обнаруживает, что «ствол» погружен в горючее.

Другими словами, бак пустой, а бензин (или дизтопливо) не идет в него, оставаясь в горловине. Не стоит выдумывать сложные технические причины появления этой неприятности, если авто долго стояло без движения. В подобном случае преградой для горючего может стать либо запорный клапан в горловине бака, либо система улавливания паров бензина, а верней — ее адсорбер. Последний представляет собой небольшой металлический цилиндр с гранулами угля внутри. Его стенки потихоньку корродируют, и могут окончательно проржаветь насквозь в то время, когда автовладелец не эксплуатирует свое авто.