7 причин неожиданного гула гидроусилителя руля: чего опасаться и как устранить

Гидроусилитель руля — весьма терпеливый агрегат в автомобиле, но не стоит этим злоупотреблять. В противном случае он попросту загудит, а то и взвоет, оповещая владельца транспортного средства о том, что ему требуется обслуживание, а то и вовсе ремонт. Так из-за чего же возникают посторонние звуки при работе гидроусилителя руля?

Одной из причин появления раздражающего гула в гидроусилителе рулевого управления является завоздушивание системы. Как такое возможно? Проще, чем можно себе представить. Например, воздух в рабочей жидкости может появиться из-за микротрещин в подводящих шлангах и патрубках. Трещины могут быть настолько микроскопическими, что жидкость из них не будет вытекать, а вот воздух попадает в систему, что называется, на ура!

Другой причиной может стать отсутствие крышки бачка ГУР. Забыли поставить, открутилась или потерялась где-то по дороге, а двигатель при этом работал, и вот воздух уже в системе.

Также причиной появления пузырьков воздуха в жидкости гидроусилителя может стать поврежденный контур двигателя, либо сама по себе жидкость давно не менялась, загрязнена или подобрана не в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Как результат — она может пениться, когда прокачивается насосом. И эту ситуацию необходимо немедленно исправлять.

Впрочем, не только завоздушивание системы ГУР может стать причиной появления гулов. Например, недостаточный уровень жидкости в бачке может провоцировать паразитные звучания. В этом случае, конечно же, необходимо искать место в системе, откуда из нее уходит жидкость. После устранения жидкость доливается до нужного уровня.

Еще одной причиной гудения может стать поломка рулевой рейки. Чтобы восстановить нормальную работу гидроусилителя, необходимо устранить поломку.