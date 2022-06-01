7 причин неожиданного гула гидроусилителя руля: чего опасаться и как устранить

Фото: АвтоВзгляд
Некоторые узлы и агрегаты в автомобиле обладают повышенной надежностью, потому как от их работоспособности и безотказности зависит жизнь тех, кто находится внутри транспортного средства. К этим механизмам относится и гидроусилитель руля. Впрочем, ничего вечного нет, и рано или поздно и он ломается. Например, в ГУРе появляются шумы. Что становится их причиной и как действовать, услышав их при повороте руля, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Гидроусилитель руля — весьма терпеливый агрегат в автомобиле, но не стоит этим злоупотреблять. В противном случае он попросту загудит, а то и взвоет, оповещая владельца транспортного средства о том, что ему требуется обслуживание, а то и вовсе ремонт. Так из-за чего же возникают посторонние звуки при работе гидроусилителя руля?

Одной из причин появления раздражающего гула в гидроусилителе рулевого управления является завоздушивание системы. Как такое возможно? Проще, чем можно себе представить. Например, воздух в рабочей жидкости может появиться из-за микротрещин в подводящих шлангах и патрубках. Трещины могут быть настолько микроскопическими, что жидкость из них не будет вытекать, а вот воздух попадает в систему, что называется, на ура!

Другой причиной может стать отсутствие крышки бачка ГУР. Забыли поставить, открутилась или потерялась где-то по дороге, а двигатель при этом работал, и вот воздух уже в системе.

Также причиной появления пузырьков воздуха в жидкости гидроусилителя может стать поврежденный контур двигателя, либо сама по себе жидкость давно не менялась, загрязнена или подобрана не в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Как результат — она может пениться, когда прокачивается насосом. И эту ситуацию необходимо немедленно исправлять.

Впрочем, не только завоздушивание системы ГУР может стать причиной появления гулов. Например, недостаточный уровень жидкости в бачке может провоцировать паразитные звучания. В этом случае, конечно же, необходимо искать место в системе, откуда из нее уходит жидкость. После устранения жидкость доливается до нужного уровня.

Еще одной причиной гудения может стать поломка рулевой рейки. Чтобы восстановить нормальную работу гидроусилителя, необходимо устранить поломку.

Фото: Drive2

​Недостаточное натяжение приводного ремня или же его полный износ также провоцирует гул. В первом случае решением может стать обыкновенная подтяжка ремня. Во-втором — его полная замена.

Если же в системе неисправен насос, то распознать его поломку очень легко не только по гулу, но и по тому, насколько тяжело становится вращать рулевое колесо. В этом случае насос необходимо заменить на новый.

Впрочем, напомним, что работоспособность и ходимость гидроусилителя руля весьма высокие. И если соблюдать простые правила при эксплуатации, то система прослужит долго не только вам, но и тому, кому перейдет ваш автомобиль, когда придет время. Например, не стоит более 10 секунд удерживать руль в крайних положениях, вывернув его до упора. Насос может не вынести подобных издевательств.

Также не следует оставлять машину с вывернутыми колесами на парковке. При последующем запуске двигателя насос ГУРа также будет испытывать серьезные нагрузки. Нет никакой необходимости оставлять колеса вывернутыми, если, конечно же, вы не припарковали его на уклоне и у вас есть проблемы с ручным тормозом.

Следите за автомобилем и прислушивайтесь к нему. И если заметили что-то странное в работе его систем, лучше разобраться в этом, не откладывая на потом. «Потом» может оказаться поздно.

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1 июня 2022
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