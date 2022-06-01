7 причин неожиданного гула гидроусилителя руля: чего опасаться и как устранить

Гидроусилитель руля — весьма терпеливый агрегат в автомобиле, но не стоит этим злоупотреблять. В противном случае он попросту загудит, а то и взвоет, оповещая владельца транспортного средства о том, что ему требуется обслуживание, а то и вовсе ремонт. Так из-за чего же возникают посторонние звуки при работе гидроусилителя руля?
Одной из причин появления раздражающего гула в гидроусилителе рулевого управления является завоздушивание системы. Как такое возможно? Проще, чем можно себе представить. Например, воздух в рабочей жидкости может появиться из-за микротрещин в подводящих шлангах и патрубках. Трещины могут быть настолько микроскопическими, что жидкость из них не будет вытекать, а вот воздух попадает в систему, что называется, на ура!
Другой причиной может стать отсутствие крышки бачка ГУР. Забыли поставить, открутилась или потерялась где-то по дороге, а двигатель при этом работал, и вот воздух уже в системе.
Также причиной появления пузырьков воздуха в жидкости гидроусилителя может стать поврежденный контур двигателя, либо сама по себе жидкость давно не менялась, загрязнена или подобрана не в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Как результат — она может пениться, когда прокачивается насосом. И эту ситуацию необходимо немедленно исправлять.
Впрочем, не только завоздушивание системы ГУР может стать причиной появления гулов. Например, недостаточный уровень жидкости в бачке может провоцировать паразитные звучания. В этом случае, конечно же, необходимо искать место в системе, откуда из нее уходит жидкость. После устранения жидкость доливается до нужного уровня.
Еще одной причиной гудения может стать поломка рулевой рейки. Чтобы восстановить нормальную работу гидроусилителя, необходимо устранить поломку.
Недостаточное натяжение приводного ремня или же его полный износ также провоцирует гул. В первом случае решением может стать обыкновенная подтяжка ремня. Во-втором — его полная замена.
Если же в системе неисправен насос, то распознать его поломку очень легко не только по гулу, но и по тому, насколько тяжело становится вращать рулевое колесо. В этом случае насос необходимо заменить на новый.
Впрочем, напомним, что работоспособность и ходимость гидроусилителя руля весьма высокие. И если соблюдать простые правила при эксплуатации, то система прослужит долго не только вам, но и тому, кому перейдет ваш автомобиль, когда придет время. Например, не стоит более 10 секунд удерживать руль в крайних положениях, вывернув его до упора. Насос может не вынести подобных издевательств.
Также не следует оставлять машину с вывернутыми колесами на парковке. При последующем запуске двигателя насос ГУРа также будет испытывать серьезные нагрузки. Нет никакой необходимости оставлять колеса вывернутыми, если, конечно же, вы не припарковали его на уклоне и у вас есть проблемы с ручным тормозом.
Следите за автомобилем и прислушивайтесь к нему. И если заметили что-то странное в работе его систем, лучше разобраться в этом, не откладывая на потом. «Потом» может оказаться поздно.
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