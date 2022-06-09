Опасная затея: стоит ли чистить форсунки двигателя

Качество отечественного горючего давно уже не вызывает бурю эмоций, как это было в 90-х, но иногда и «на старуху» бывает: грязь и взвесь от непромытых терминалов, осадок от присадок и многое другое легко найти даже в столице. Что уж говорить про области и прочие «веси», куда так редко забирается ревизор. Но не будем о грустном.
Одним словом, нарваться на грязную «горючку» несложно, а форсункам может хватить и пары баков, чтобы забиться и начать «протестовать». Решений этого вопроса есть три: плюнуть и дать «в пол», в надежде что само прогорит; поменять на новые и — почистить. С первыми двумя все понятно, а вот с последним стоит быть внимательнее.
Итак, профильная «чистка форсунок» бывает двух видов: ультразвуком и химией (причем химическая бывает как со снятием, так и без оного). Начнем с физики: ультразвуковые волны призваны очистить форсунку от «обретенного», как стоматолог чистит зубы от камней. Теоретически все прекрасно, но на практике ситуация иная: новые форсунки процесс переживут, а вот подержанные — нет. Мастер тут не при чем, ответственность несет собственник, акцептовавший экзекуцию. Обидно, больно, дорого.
Вариант химической очистки без снятия хорош ценой. Имея время, желание и пластиковую бутылку, можно организовать процесс хоть в гараже, хоть на даче, заплатив лишь несколько сотен рублей за спецсостав. Подымит, ничего страшного, но в результате форсунки точно «пробьются». На повестке остается лишь один вопрос: а куда пошла вся грязь, что химический состав выбил? Прямиком в цилиндры, нещадно царапая стенки, забиваясь в кольца повсеместно и лишь частично сгорая. Хорошего мало.
Самый безобидный вариант — чистка химией со снятием всей топливной рампы. На специальном оборудовании под строго определенным давлением «дадут» состав, который и промоет, и прочистит, и не навредит. Вероятность того, что форсунка лопнет, в разы ниже, чем при очистке ультразвуком, но тоже присутствует. Впрочем, это означает одно: деталь уже нуждалась в замене и проявила себя на сервисе, а не в дороге.
Любое вмешательство в сложные узлы и агрегаты, коих в современном авто становится все больше, должно быть осмысленным. Старый-добрый карбюратор прощал все, позволяя заниматься ремонтом и настройкой хоть в поле, причем при помощи одной отвертки. Но его время, как и агрегатов-ровесников, прошло. Сегодня для содержания машины в порядке нужно не только больше знаний и ловкости рук, но и инструмента.
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