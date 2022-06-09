Опасная затея: стоит ли чистить форсунки двигателя

Качество отечественного горючего давно уже не вызывает бурю эмоций, как это было в 90-х, но иногда и «на старуху» бывает: грязь и взвесь от непромытых терминалов, осадок от присадок и многое другое легко найти даже в столице. Что уж говорить про области и прочие «веси», куда так редко забирается ревизор. Но не будем о грустном.

Одним словом, нарваться на грязную «горючку» несложно, а форсункам может хватить и пары баков, чтобы забиться и начать «протестовать». Решений этого вопроса есть три: плюнуть и дать «в пол», в надежде что само прогорит; поменять на новые и — почистить. С первыми двумя все понятно, а вот с последним стоит быть внимательнее.

Итак, профильная «чистка форсунок» бывает двух видов: ультразвуком и химией (причем химическая бывает как со снятием, так и без оного). Начнем с физики: ультразвуковые волны призваны очистить форсунку от «обретенного», как стоматолог чистит зубы от камней. Теоретически все прекрасно, но на практике ситуация иная: новые форсунки процесс переживут, а вот подержанные — нет. Мастер тут не при чем, ответственность несет собственник, акцептовавший экзекуцию. Обидно, больно, дорого.