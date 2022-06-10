Магический круг: как защитить салон машины от комаров и слепней

Также можно встретить людей, зажигающих на передней панели или центральной консоли специальную антикомариную спираль. Но этот способ чреват неприятными последствиями: одно неаккуратное движение и упавший уголек прожжет дырку на торпедо или сиденье! И вообще, источник огня (даже небольшого) — это опасно.

Поэтому истинные любители загородных пикников покупают специальные автомобильные фумигаторы, что запитываются от прикуривателя. Такое устройство сейчас реально купить всего за 500 рублей. И если подобрать хоршую пластину, оно станет надежной приградой от полчищ кровососов.

Еще один действительно эффективный вариант защитить салон автомобиля от нашествия двукрылых — обрызгать пространство вокруг машины специальным аэрозолем для защиты территории (это крупные баллоны, которые легко отличить по мощному соплу распылителя).

Если обработать таким составом траву по периметру кузова, получится окружность, внутрь которой комары, мухи и другие жужжащие твари точно не зохотят залетать. Да, стоит один баллон около 400 рублей, но это покупка на несколько выездов, а одного опрыскивания хватает на 6—8 часов.

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