Россияне массово отказываются от автопутешествий к Черному морю

Люди старшего поколения прекрасно помнят, что во времена «железного занавеса», когда СССР противостоял Западу, вожделенной мечтой почти каждого советского человека было провести отпуск на берегу на Черного моря — как правило, по «путевке» от своего родного завода/колхоза или какого-нибудь обкома-домкома… Сейчас по понятным причинам «курорты Краснодарского края» приобретают примерно такое же значение для россиян. С той разницей, что для поездки туда не нужно никаких путевок. Просто плати деньги и все будет.

В этой связи в СМИ сейчас много говорится о том, что этим летом в Крыму, Сочи, Анапе и прочих «адлерах» будет непротолкнуться от туристов. Причем поездов и самолетов для их перевозки уже нехватает из-за наплыва желающих. Вследствие этого якобы толпы сограждан должны ломануться на юг в своих личных машинах — по той самой М4 «Дон». Прекрасная картина для владельцев всевозможной курортной недвижимости.

Вот только у редакции портала «АвтоВзгляд» закралось некое сомнение в ее реальности. Поскольку мы прекрасно знаем, что у большинства рядовых россиян с финансами сейчас, прямо скажем, «не особо», и далеко не каждый готов потратиться на полноценный, причем совсем не бюджетный летний отпуск у Черного моря.