Россияне массово отказываются от автопутешествий к Черному морю

Люди старшего поколения прекрасно помнят, что во времена «железного занавеса», когда СССР противостоял Западу, вожделенной мечтой почти каждого советского человека было провести отпуск на берегу на Черного моря — как правило, по «путевке» от своего родного завода/колхоза или какого-нибудь обкома-домкома… Сейчас по понятным причинам «курорты Краснодарского края» приобретают примерно такое же значение для россиян. С той разницей, что для поездки туда не нужно никаких путевок. Просто плати деньги и все будет.
В этой связи в СМИ сейчас много говорится о том, что этим летом в Крыму, Сочи, Анапе и прочих «адлерах» будет непротолкнуться от туристов. Причем поездов и самолетов для их перевозки уже нехватает из-за наплыва желающих. Вследствие этого якобы толпы сограждан должны ломануться на юг в своих личных машинах — по той самой М4 «Дон». Прекрасная картина для владельцев всевозможной курортной недвижимости.
Вот только у редакции портала «АвтоВзгляд» закралось некое сомнение в ее реальности. Поскольку мы прекрасно знаем, что у большинства рядовых россиян с финансами сейчас, прямо скажем, «не особо», и далеко не каждый готов потратиться на полноценный, причем совсем не бюджетный летний отпуск у Черного моря.
В связи с этим, мы решили прояснить картину с помощью опроса среди посетителей нашего сайта. А посему задали простой вопрос: «Куда вы планируете поехать с семьей в летний отпуск»? В результате выяснилось, что больше всего, 37% респондентов, выбрали ответ «Проведем отпуск на даче: на морях нынче дорого и небезопасно». Чуть меньше, 36%, сказали, что «Останемся дома: денег нет даже на бензин». Для справки добавим, что для поездки в один конец на среднестатистической легковушке из Москвы до Ростовской области придется приготовить порядка 5000 рублей на один лишь бензин. Чтобы добраться непосредственно до моря по стандартным «летним» пробкам Краснодарского края приготовьте еще пару тысяч…
На третьем месте по популярности оказался вариант «рванем за-границу: уж лучше дорого, но с сервисом». Его выбрали всего 12% респондентов. Но все равно это больше, чем 10% собравшихся на машине в Крым, веря, что там будет дешевле отдыхать, нежели в Сочи. А в этот город «навострили лыжи» всего лишь 5% наших читателей, хотя и отдают себе отчет, что отдых там обойдется в кругленькую сумму.
В итоге получилось, что из более чем 1000 наших респондентов 85% ни на какое Черное море этим летом не собираются! А оставшиеся 15% вряд ли создадут на М4 «Дон» серьезные заторы. Ну хоть это радует!
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