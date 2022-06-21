3 роковые ошибки автовладельцев при замене колодок и тормозных дисков

У большинства современных автомобилей главными исполнительными, а потому и наиболее энергоемкими элементами тормозной системы являются диски, суппорты и размещаемые внутри них колодки. Поэтому в части обслуживания, замены или ремонта этих важных деталей, постоянно подвергаемых многократным механическим и термическим нагрузкам, никаких мелочей быть не должно. В противном случае существенно возрастает риск того, что их взаимосвязанная работа будет нарушена. А это уже чревато ДТП. На что же стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы избежать ошибок?



Удаляйте консервант с дисков

Начнем с тормозных дисков. Отметим, что опытный мастер, меняя их, обязательно применит специальный спрей-очиститель. А вот начинающие механики про эту процедуру могут и не знать. Но зачем же нужен очиститель? Отвечаем: новые тормозные диски поступают в продажу или на склад в консервационной смазке, предотвращающей появление коррозии при их транспортировке. Все это хорошо, только любая смазка, находящаяся на поверхности тормозных «блинов», способна оказать и медвежью услугу.