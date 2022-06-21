3 роковые ошибки автовладельцев при замене колодок и тормозных дисков

У большинства современных автомобилей главными исполнительными, а потому и наиболее энергоемкими элементами тормозной системы являются диски, суппорты и размещаемые внутри них колодки. Поэтому в части обслуживания, замены или ремонта этих важных деталей, постоянно подвергаемых многократным механическим и термическим нагрузкам, никаких мелочей быть не должно. В противном случае существенно возрастает риск того, что их взаимосвязанная работа будет нарушена. А это уже чревато ДТП. На что же стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы избежать ошибок?
Удаляйте консервант с дисков
Начнем с тормозных дисков. Отметим, что опытный мастер, меняя их, обязательно применит специальный спрей-очиститель. А вот начинающие механики про эту процедуру могут и не знать. Но зачем же нужен очиститель? Отвечаем: новые тормозные диски поступают в продажу или на склад в консервационной смазке, предотвращающей появление коррозии при их транспортировке. Все это хорошо, только любая смазка, находящаяся на поверхности тормозных «блинов», способна оказать и медвежью услугу.
Знайте: если жировой «консервант» не был удален при установке на машину новых дисков, он потом может легко впитаться в поверхность фрикционных накладок и надолго сделать их сальными. Подобная оплошность, допущенная мастером или автовладельцем при самостоятельном ремонте, аукнется немедленно. Можете не сомневаться — после этого эффективность торможения автомобиля резко ухудшится, ведь трение между дисками и «засаленными» колодками окажется заметно ниже нормы. Именно поэтому новые тормозные диски всегда надо обезжиривать, лучше специальным аэрозолем.
Колодкам нужна жаропрочная смазка
Понятно, что новые тормозные колодки, в отличие от дисков, при замене чистить не надо. Тем не менее, автохимия потребуется и здесь. Чтобы работа колодок после установки в суппорты шла, что называется, как по маслу, их тыльную сторону следует покрыть специальным составом. Для этого обычно используют такие распространенные препараты, как термостойкая противоскрипная паста или, скажем, жаропрочная медная смазка. И тут возникает вопрос: а делают ли подобную операцию автослесари?
Наш личный опыт посещения различных автомастерских наглядно свидетельствует, что сегодня даже в профессиональных сервис-центрах такую антифрикционную обработку обратной стороны колодок часто не выполняют, а зря! Между тем, отмечают специалисты, такая смазка полностью исключает скрип колодок при контакте с поршнями суппорта. Кроме того, что тоже немаловажно, она снижает тепловую нагрузку на гидроконтур тормозов, продлевая их ресурс.
Берегите пальцы и их направляющие!
Стоит напомнить и об обязательном применении смазки, предназначенной для обработки направляющих пальцев. Как свидетельствует реальная сервисная практика, про эту процедуру многие ремонтники тоже часто «забывают». Что, безусловно, нарушает нормальную работу тормозов. Без обработки направляющих ухудшается подвижность деталей суппорта, идет неравномерный износ колодок и дисков, снижается быстродействие тормозных механизмов. Поэтому всегда требуйте от мастера проверить наличие смазки. Лучший вариант — принести ее с собой.
Как видим, в техническом плане ничего сложного в обслуживании и ремонте тормозов нет. Нужно лишь следовать правилам и грамотно использовать рекомендуемые средства автохимии. Тем более что их в продаже навалом, в том числе и российского производства.
Как пример можно привести продукцию бренда Ruseff, где представлены все виды необходимых препаратов (фото выше), включая аэрозольный очиститель тормозов, имеющий ряд важных особенностей. Баллон с этим аэрозолем имеет тонкий «носик», позволяющий качественно обработать нужные узлы. Сам баллончик оборудован специальным клапаном, который дает возможность переворачивать его в любое положение, в том числе и «с ног на голову». А это важно при обработке труднодоступных мест тормозных механизмов.
Для обработки тыльной стороны колодок Ruseff выпускает антискрипную пасту, а также жаропрочную медную смазку. Особенность этих продуктов — густая консистенция, позволяющая смазкам хорошо держаться даже на вертикальных поверхностях. При этом они не боятся сверхвысоких температур и весьма устойчивы к вымыванию, а также к воздействию грязи. Есть у Ruseff и эффективная смазка для направляющих тормозного суппорта. Она разработана на основе силиконов с добавлением геля из диоксида кремния. Как показала практика, такая смазка гарантированно исключает закисание направляющих, обеспечивая мягкий и беспроблемный ход колодок при торможении.