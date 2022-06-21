Как по звуку мотора предугадать грядущие поломки

Под капотом расположена большая часть основных рабочих агрегатов автомобиля. Иногда они могут выходить из строя, и делают это довольно медленно, издавая различные шумы и посторонние звуки, пугающие неподготовленного водителя. Некоторые из них слышны при холодном пуске мотора. Другие — в процессе его работы. Но, как бы то ни было, все они говорят нам о неполадках, которые должны быть устранены. А чтобы знать, куда смотреть, необходимо изучить «нотную грамоту» шумов, которые могут исходить со стороны моторного отсека.

Итак, если вы запустили двигатель и из-под капота тут же раздался скрип или писк, то, скорее всего, это «запели» приводные ремни различного навесного оборудования. На некоторых автомобилях обрыв некоторых из них не сулит ничего плохого, однако на большей части современных машин это может стать настоящей проблемой с последующим дорогостоящим ремонтом. Профессиональные водители и сервисмены в один голос утверждают, что, услышав подобные шумы из подкапотного пространства, необходимо сперва осмотреть состояние ремней, а затем, если с ними все в полном порядке, подтянуть их. При заметном износе ремни меняются — без вариантов.

Неполадки в стартере сопровождаются щелчками или жужжанием. При поломке втягивающей катушки в салоне будет слышно именно жужжание. При этом двигатель не запускается. Щелчки же означают то, что, скорее всего, в машине сел аккумулятор, и стартеру попросту не хватает его заряда для полноценной работы и пуска силового агрегата.

Если автомобиль обслуживался не должным образом, например, использовалось масло низкого качества или же менялось реже, чем установил автопроизводитель, то под капотом может что-то затрещать. Как правило подобные звуки издает умирающий фазовращатель. Да, узел, который может спокойно отходить 200 000 км, можно убить довольно легко. А если он изначально ненадежен, то и вовсе проще простого.