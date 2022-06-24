Опасный эксперимент: как ведет себя машина, если ее жестко перегрузить

Один из основных аргументов при выборе машины в России — объем багажника. Глубина, ширина, вместимость «трюма» важны куда больше, чем системы пассивной и активной безопасности, качество отделочных материалов. Нам ездить, а не шашечки. Причина такого пристрастия проста: на семейный автомобиль ложатся все логистические вопросы: от магазина до переезда. Причем, о грузоподъемности принято забывать.

Однако в техдокументации любого авто четко прописан пункт грузоподъемности — разница между полной массой автомобиля и его весом без нагрузки. Превышение этого показателя карается штрафом в 500 рублей, но это не самый «острый угол». При перегрузе нарушаются многие заводские параметры: не отрабатывают амортизаторы с пружинами, теряется управляемость, растет тормозной путь.

Мы (вынуждено!) провели эксперимент: загрузили остатки ремонта в внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (полная масса — 2710 кг, снаряженная — 2095 кг_. В багажник отправились мешки с цементом и прочими смесями массой не более 650 кг, то есть перегруз составил около 30—40 кг. Машина рамная, изначально тяжелая, с тяговитым дизельком и возможностью подключения полного привода на любых типах покрытий. Однако и «Спорт» испытание выдержал с трудом.