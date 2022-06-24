Опасный эксперимент: как ведет себя машина, если ее жестко перегрузить

Один из основных аргументов при выборе машины в России — объем багажника. Глубина, ширина, вместимость «трюма» важны куда больше, чем системы пассивной и активной безопасности, качество отделочных материалов. Нам ездить, а не шашечки. Причина такого пристрастия проста: на семейный автомобиль ложатся все логистические вопросы: от магазина до переезда. Причем, о грузоподъемности принято забывать.
Однако в техдокументации любого авто четко прописан пункт грузоподъемности — разница между полной массой автомобиля и его весом без нагрузки. Превышение этого показателя карается штрафом в 500 рублей, но это не самый «острый угол». При перегрузе нарушаются многие заводские параметры: не отрабатывают амортизаторы с пружинами, теряется управляемость, растет тормозной путь.
Мы (вынуждено!) провели эксперимент: загрузили остатки ремонта в внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (полная масса — 2710 кг, снаряженная — 2095 кг_. В багажник отправились мешки с цементом и прочими смесями массой не более 650 кг, то есть перегруз составил около 30—40 кг. Машина рамная, изначально тяжелая, с тяговитым дизельком и возможностью подключения полного привода на любых типах покрытий. Однако и «Спорт» испытание выдержал с трудом.
Во-первых, тяжело давался разгон, особенно если на пути вставал даже скучный с виду подъем. Машина ревела и тянула, но от былой легкости не осталось и следа: груз давал о себе знать. Второй важный аспект — торможение. Пара попыток «не заметить» вес в багажнике показали, что нужно держать куда большую дистанцию, а подготовку к остановке начинать заранее.
Но самое неприятное и опасное упражнение — маневрирование. Внедорожник слушался руля куда хуже, чем обычно, вынуждая отказаться от какого-либо слалома. Встал в ряд — и тихонько двигаешься до места назначения. А ведь Mitsubishi Pajero Sport — рамный автомобиль, да еще и построенный на базе пикапа L200! Что уж говорить о простой легковушке?
Соблазн вывести все за один раз, не теряя время на несколько поездок, всегда высок. А пустоты в багажном отделении — притягательны, особенно под галдеж семьи, мол, вот сюда запихивай, еще войдет. Однако собирая скарб или перевозя вещи стоит помнить, что важнейший показатель — вес, а не объем. Лучше два раза съездить, чем один раз перегрузить кузов. Трещины на стойках — это приговор, такое не лечится и не ремонтируется, но в разы опаснее попасть в ДТП. Ведь называя вещи своими именами, перегруженный автомобиль фактически полностью теряет управление.