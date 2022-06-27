10 вещей, которые обязательно следует иметь в багажнике автомобиля летом

Многие автомобилисты особо не заморачиваются на тему того, что положить в багажник, и поэтому их спасательный набор весьма скуден. Как правило, это аптечка, запаска или средство от проколов и небольшой набор самых необходимых ключей да огнетушитель. А между тем, список того, что желательно возить с собой гораздо шире.

Базовая автомобильная аптечка — это, конечно, хорошо. Но видали ли вы тот список медикаментов, которые в него входят? Он же настолько ироничный, что слов нет. А ведь в дороге может приключиться беда покруче власти бинта да пластыря и всемогущего аспирина. Поэтому не мешало бы расширить перечень, добавив в него лекарства для ЖКТ, кровеостанавливающие и обеззараживающие средства. А людям с хроническими заболеваниями — запас своих лекарств.

Ко всему прочему, не мешало бы иметь в машине запас питьевой воды и различный сухпай. Если нет желания возить с собой упаковку воды или объем багажника не позволяет этого сделать, то можно приобрести специальный фильтр или обеззараживатель. Вдали от цивилизации эти средства могут ох как пригодится.

Что касается автомобиля, то ему так же может потребоваться экстренная помощь. А значит, помимо инструмента (его нужно возить обязательно, включая хороший домкрат), вам могут потребоваться запасные лампы для фар и фонарей, предохранители, моторное масло, топливный фильтр, свечи зажигания, изолента. А если предполагается дальний поход, то канистра с топливом и более обширный арсенал запасных частей, которые могут в процессе путешествия, особенно внедорожного, выйти из строя.