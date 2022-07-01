Вредные советы: как испортить фары, начитавшись блогов в интернете

Ничто так не увлекает отечественного автовладельца, как возможность улучшить или отремонтировать свое транспортное средство с минимальными затратами. Ударение на последнее словосочетание. Сокращение бюджета в трех случаях из четырех происходит за счет замены мастера в мастерской на себя любимого в гараже. Однако механик — это не только набор инструментов и подъемник, это еще и некоторый опыт, который в гараже тоже можно обрести. Вопрос — какой ценой.
Скажете, можно же посмотреть в Сети и сделать по инструкции. Теоретически — да, но на практике вероятность «фиаско» крайне высока. «Диванные бойцы», начитавшись и насмотревшись «ютуб-советов», начинают эти самые лайфхаки транслировать далее, порой их не проверяя на собственной шкуре и собственном же автомобиле. В результате получаются смешные, а нередко и весьма неприятные результаты. Хороший пример — фары.
С годами они мутнеют, темнеют, становятся непрозрачными. Толком не светят и выглядят, будем откровенны, паршиво, портя весь внешний вид автомобиля. Одним словом, надо приложить руки, а не кошелек. Верный способ, судя по сообщениям знатоков, ободрать старый лак и нанести новый. Теоретически все верно и просто, флакон лака стоит 300 рублей, еще сотню на «шкурки» и двести — на скотч. Итого за 12 долларов по курсу ЦБ можно обрести сверкающие фары и вдохновенную историю для рассказов томными пятничными вечерами. Что ж, дело за малым: проверить на деле, благо под рукой есть потрепанная фара.
Тщательно отмыв «светильник» от годовых отложений солей и прочих «кальциев», снимаем верхний слой лака полуторатысячной «наждачкой», обильно смачивая водой. Все, как в инструкции. После сушим и обезжириваем — пара капель Уайт-спирита или растворителя найдется в любом гараже. Не в своем, так у соседа. Следующий шаг — лак в три слоя. Время промежуточной сушки — 10 минут из рекомендации на самом флаконе. Плевое дело!
Покрытая новым лаком фара сверкает, будто только что из коробки. Получается, прав был интернет? Однако уже через несколько минут при подробном осмотре начинают вскрываться подробности: островками по всей площади появляются мелкие трещинки, число которых только увеличивается с высыханием. В чем же ошибка?
Фокус процедуры восстановления автомобильной оптики заключается в том, что делать это можно только двухкомпонентным лаком, который смешивается непосредственно перед покраской. Проще говоря, обычный баллончик не подойдет — лак будет «подрывать», делая «светильник» еще хуже, чем он был до. Качественно восстановить фару можно только, используя краскопульт и специальные составы, а любой ремонт «подручными средствами» приведет лишь к печальным последствиям. Но в блоге об этом, конечно, не напишут.