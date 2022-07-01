Вредные советы: как испортить фары, начитавшись блогов в интернете

Ничто так не увлекает отечественного автовладельца, как возможность улучшить или отремонтировать свое транспортное средство с минимальными затратами. Ударение на последнее словосочетание. Сокращение бюджета в трех случаях из четырех происходит за счет замены мастера в мастерской на себя любимого в гараже. Однако механик — это не только набор инструментов и подъемник, это еще и некоторый опыт, который в гараже тоже можно обрести. Вопрос — какой ценой.

Скажете, можно же посмотреть в Сети и сделать по инструкции. Теоретически — да, но на практике вероятность «фиаско» крайне высока. «Диванные бойцы», начитавшись и насмотревшись «ютуб-советов», начинают эти самые лайфхаки транслировать далее, порой их не проверяя на собственной шкуре и собственном же автомобиле. В результате получаются смешные, а нередко и весьма неприятные результаты. Хороший пример — фары.

С годами они мутнеют, темнеют, становятся непрозрачными. Толком не светят и выглядят, будем откровенны, паршиво, портя весь внешний вид автомобиля. Одним словом, надо приложить руки, а не кошелек. Верный способ, судя по сообщениям знатоков, ободрать старый лак и нанести новый. Теоретически все верно и просто, флакон лака стоит 300 рублей, еще сотню на «шкурки» и двести — на скотч. Итого за 12 долларов по курсу ЦБ можно обрести сверкающие фары и вдохновенную историю для рассказов томными пятничными вечерами. Что ж, дело за малым: проверить на деле, благо под рукой есть потрепанная фара.