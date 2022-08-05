5 способов крутого тюнинга, за которые не накажет ГИБДД

Мощные антикрылья на багажнике, спортивные бамперы, чуть ли не волочащиеся по асфальту, колеса «с вылетом», — все это действует на сотрудника ДПС, как красная тряпка на быка. Оттюнингованые таким образом легковушки методично отлавливаются полицией. На их владельцев составляют протоколы по статье 12.5 КоАП за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и заставляют согласовывать с ГИБДД переделки (что долго и зачастую невозможно), либо ликвидировать доработки под угрозой лишения «прав». Но пока еще остались лазейки, позволяющие «прокачать тачку» и не стать при этом мишенью для полицейского преследования.

ЧИПУЕМ ПО-ТИХОМУ

Среди них следует в первую очередь назвать чип-тюнинг, заключающийся в перепрошивки блока управления двигателем ради повышения его мощности. Экология при этом горько плачет в углу, зато автовладелец наслаждается резко выросшей динамикой машины. И никакой встречный инспектор ДПС при этом даже слова дурного не скажет, не говоря уже о каких-либо штрафах!

ВПУСК/ВЫПУСК

Второй способ «потешить ретивое водительское» — доработка системы впуска и выпускного тракта мотора. Она также направлена на увеличение его мощности.