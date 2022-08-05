5 способов крутого тюнинга, за которые не накажет ГИБДД

Мощные антикрылья на багажнике, спортивные бамперы, чуть ли не волочащиеся по асфальту, колеса «с вылетом», — все это действует на сотрудника ДПС, как красная тряпка на быка. Оттюнингованые таким образом легковушки методично отлавливаются полицией. На их владельцев составляют протоколы по статье 12.5 КоАП за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и заставляют согласовывать с ГИБДД переделки (что долго и зачастую невозможно), либо ликвидировать доработки под угрозой лишения «прав». Но пока еще остались лазейки, позволяющие «прокачать тачку» и не стать при этом мишенью для полицейского преследования.
ЧИПУЕМ ПО-ТИХОМУ
Среди них следует в первую очередь назвать чип-тюнинг, заключающийся в перепрошивки блока управления двигателем ради повышения его мощности. Экология при этом горько плачет в углу, зато автовладелец наслаждается резко выросшей динамикой машины. И никакой встречный инспектор ДПС при этом даже слова дурного не скажет, не говоря уже о каких-либо штрафах!
ВПУСК/ВЫПУСК
Второй способ «потешить ретивое водительское» — доработка системы впуска и выпускного тракта мотора. Она также направлена на увеличение его мощности.
Воздушный фильтр пониженного сопротивления на входе в двигатель и ликвидация катализатора в выхлопной трубе позволяют силовому агрегату легче дышать и не тратить дополнительную энергию на прокачку воздуха и выхлопных газов. Со стороны эти доработки не видны, что гарантирует отсутствие полицейских претензий.
ДИСК В ЗАКОНЕ
Вполне безопасной с точки зрения внимания ГИБДД и возможных санкций можно назвать установку на автомобиль красивых колесных дисков большого диаметра. Да, взгляд полицейского они привлекут. Но что-либо «предъявлять» он вряд ли будет. Дело в том, что допустимые типоразмеры колес для данной конкретной модели авто, которую он видит перед собой, прописаны в документе под названием «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Вряд ли рядовой гаишник помнит наизусть содержимое таких «одобрений» даже для нескольких распространенных моделей легковушек. Поэтому и оснований для составления протокола «за колеса» у него в подавляющем большинстве случаев нет.
О СПОРТ, ТЫ — РУЛЬ
Нельзя не сказать о таком прикольном усовершенствовании своего авто, как установка «спортивного руля». Как правило, это «баранка» уменьшенного по сравнению со стандартной диаметра и более «ухватистой» формы. Обратить на нее внимание автоинспектор может только случайно, во время проверки водительских документов. Да и с доказательством незаконности установки нового рулевого колеса у него тоже явно возникнут большие проблемы. Так что «улыбаемся и машем», как говорится.
«КОВШИ» ПОНАРОШКУ
Примерно так же дело обстоит и с установкой в свое авто более эргономичных «спортивных сидений». Речь, конечно, не о полноценных «ковшах» с пятиточечными ремнями и усиленным каркасом. Имеются в виду просто кресла с более выраженной эргономикой, — по сравнению со стандартными «сидушками». Они, как правило, даже безопаснее тех, что ставятся на машину на заводе. Но дороже и, что называется, «на любителя». Поэтому автопроизводитель их не использует штатно. Как бы то ни было, а в тонкостях «креслостроения» рядовой сотрудник ДПС уж точно не разбирается и потому не обратит на такую доработку свое правоохранительное внимание.