Чем опасна ржавчина на тормозных дисках авто

Обычно осматривают только внешние части тормозных механизмов. А ведь сильнее всего от коррозии страдают именно их внутренние поверхности. Если у автомобиля нет грязезащитных щитков, то дорожным реагентам и камням ничто не мешает бомбардировать диски. В итоге, на рабочих поверхностях образуются глубокие борозды, в которых «поселяется» ржавчина. От этого, при торможении, возникают вибрации на руле, а тормозной путь увеличивается. Однажды это может привести к аварии. Так что в процессе осмотра хорошо бы поднять машину на подьемник и осмотреть тормоза со всех сторон. Если увидели ржавые борозды, это сигнал, что диски нужно менять, а это хороший повод для торга.

Дальше — больше. На закраинах дисков, со временем, появляется окалина. Она образуется из-за того, что диск регулярно нагревается, да годами на него летит грязь. Водитель, который следит за машиной, регулярно сбивает окалину молотком. Если этого не делать, ошметки могут попасть между колодкой и диском. Это спровоцирует появление множества борозд на рабочей поверхности. Ну а к чему приведет подобное — описано выше. Покупать машину с таким состоянием тормозов можно, лишь попросив солидную скидку. А потом, очищая окалину, не забудьте надеть защитные пластиковые очки. Если кусок облоя прилетит в глаз — проблемы будут серьезные.