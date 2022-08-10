Чем опасна ржавчина на тормозных дисках авто

Фото: hubpages.com
При покупке подержанного автомобиля люди зачастую видят ржавчину на тормозных дисках, но не обращают на нее должного внимания. Действительно, легкий налет на рабочей части диска говорит лишь о том, что автомобиль долго стоял без движения. Но вот ржа в других местах может быть довольно опасна. О том, на что следует обратить пристальное внимание при осмотре тормозов, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Обычно осматривают только внешние части тормозных механизмов. А ведь сильнее всего от коррозии страдают именно их внутренние поверхности. Если у автомобиля нет грязезащитных щитков, то дорожным реагентам и камням ничто не мешает бомбардировать диски. В итоге, на рабочих поверхностях образуются глубокие борозды, в которых «поселяется» ржавчина. От этого, при торможении, возникают вибрации на руле, а тормозной путь увеличивается. Однажды это может привести к аварии. Так что в процессе осмотра хорошо бы поднять машину на подьемник и осмотреть тормоза со всех сторон. Если увидели ржавые борозды, это сигнал, что диски нужно менять, а это хороший повод для торга.

Дальше — больше. На закраинах дисков, со временем, появляется окалина. Она образуется из-за того, что диск регулярно нагревается, да годами на него летит грязь. Водитель, который следит за машиной, регулярно сбивает окалину молотком. Если этого не делать, ошметки могут попасть между колодкой и диском. Это спровоцирует появление множества борозд на рабочей поверхности. Ну а к чему приведет подобное — описано выше. Покупать машину с таким состоянием тормозов можно, лишь попросив солидную скидку. А потом, очищая окалину, не забудьте надеть защитные пластиковые очки. Если кусок облоя прилетит в глаз — проблемы будут серьезные.

Внутренние поверхности тормозных дисков на 10-летней машине
Фото: Drive2.ru (Andrew2H)

Кстати, ржавые тормозные диски могут испортить новые колодки, поскольку диск станет похож не на тормозной, а на наждачный. При таком состоянии, ресурс колодок сокращается вдвое. Так что не стоит игнорировать ржавчину, иначе раскошелитесь на еще один комплект колодок.

А еще ржавчина может привести к подклиниванию задних тормозов. Это ведет к нагреву запчастей, и если колодки дешевые, такое повышение температуры может спровоцировать даже возгорание. Конечно же гореть будет не фрикционная смесь, а краска на фиксирующей пластине, которую наносят, чтобы эта пластина не корродировала. Это еще один повод не экономить на колодках, ведь от них зависит безопасность на дороге.

дешевые машины, подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
10 августа 2022
225