DOT, но не тот: на что важно обратить внимание, выбирая «тормозуху»

Ряд сравнительных испытаний автомобильных тормозных жидкостей, которые по заказу портала «АвтоВзгляда» проводил один из столичных НИИ, не раз выявляли некондицию среди продуктов данной категории. По оценкам специалистов этого экспертно-сертификационного центра, чаще всего она встречается среди ходовых тормозных жидкостей популярной спецификации DOT 4. Так что же это за спецификация такая, DOT?

Для начала напомним, что требования к составу и параметрам тормозных жидкостей обычно формулируются национальными техническими стандартами конкретной страны. Однако, как оказывается, большинство из них разработано на основе американских отраслевых норм SAE J−1703 и требований федерального стандарта США по безопасности автомобилей (FMVSS 116).

А поскольку в проработке нормативов участвовало Министерство транспорта (Department of Transportation — DOT), то американцы, а за ними и все остальные страны, стали присваивать спецификациям тормозных жидкостей аббревиатуру DOT.