DOT, но не тот: на что важно обратить внимание, выбирая «тормозуху»

Фото avtovzglyad.ru
Дефицит отдельных автокомпонентов, возникший на нашем рынке, в значительной мере поспособствовал росту продаж контрафактных, а также некондиционных «расходников», среди которых встречаются и тормозные жидкости. В технических особенностях «тормозухи», позволяющих избежать приобретение подделок, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Ряд сравнительных испытаний автомобильных тормозных жидкостей, которые по заказу портала «АвтоВзгляда» проводил один из столичных НИИ, не раз выявляли некондицию среди продуктов данной категории. По оценкам специалистов этого экспертно-сертификационного центра, чаще всего она встречается среди ходовых тормозных жидкостей популярной спецификации DOT 4. Так что же это за спецификация такая, DOT?

Для начала напомним, что требования к составу и параметрам тормозных жидкостей обычно формулируются национальными техническими стандартами конкретной страны. Однако, как оказывается, большинство из них разработано на основе американских отраслевых норм SAE J−1703 и требований федерального стандарта США по безопасности автомобилей (FMVSS 116).

А поскольку в проработке нормативов участвовало Министерство транспорта (Department of Transportation — DOT), то американцы, а за ними и все остальные страны, стали присваивать спецификациям тормозных жидкостей аббревиатуру DOT.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается конкретно «тормозухи» DOT 4, то она ориентирована на широкий спектр современных автомобилей, в том числе оснащенных АБС. Среди ее наиболее важных показателей — температура кипения. Как известно, в процессе работы тормозов их механизмы сильно нагреваются. Часть тепла поглощается гидроприводом и, соответственно, тормозной жидкостью. Если ее перегрев приведет к закипанию, то образовавшиеся паровые пробки резко уменьшат эффективность тормозной системы.

Тут важно отметить, что температура кипения тормозной жидкости имеет два контрольных значения. Первый замер делается сразу после вскрытия флакона, второй — после добавления в тормозную жидкость определенного количества влаги. Дело в том, что полигликолевые составы, на основе которых делаются тормозные жидкости, очень гигроскопичны и легко впитывают из воздуха водяные пары, что намного снижает температуру кипения.

Для спецификации DOT 4 нормативные значения таковы: температура кипения «сухой» жидкости не должна быть ниже +230 С, а после добавлении в нее 3-х контрольных процентов влаги точка закипания не должна опускаться ниже +155 С.

Фото производителя.

Сравнительные испытания показали также, что отмеченные выше температурные показатели у некоторых тормозных жидкостей сильно не дотягивают до нормативов. Это, как правило, связано с несоблюдением технологии их производства и хранения, что особенно часто фиксируется у подделок.

Поэтому у любой «тормозухи» при покупке обязательно надо проверять герметичность флакона и паяной фольгированной пробки, а саму жидкость следует регулярно проверять на «влажность» с помощью специального тестера (см. фото выше).

Не менее важны для тормозных жидкостей их низкотемпературные показатели, прежде всего, кинематическая вязкость. Она характеризует прокачиваемость гидропривода и, соответственно, его быстродействие зимой. У жидкостей DOT 4 вязкость на 40-градусном морозе по стандарту FMVSS 116 не должна превышать 1800 единиц.

Однако сравнительные тесты, организованные порталом «АвтоВзгляд», не раз выявляли у отдельных образцов несоответствие данному нормативу, что делает их использование опасными в холодное время года.

Фото avtovzglyad.ru

Все эти факты лишний раз подчеркивают: при покупке тормозных жидкостей будьте предельно осмотрительными. Если возникла необходимость замены «тормозухи», то покупать ее следует только у проверенных производителей с хорошей репутацией. Например, у поставщиков автохимии немецкого бренда reinWell. Тем более, что у него в ассортименте появилась синтетическая тормозная жидкость спецификации DOT 4 с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Так, в состав данного продукта входят ингибиторы, предотвращающие коррозию и окисление металлических деталей гидропривода, в том числе при его работе на высоких температурах.

Кроме того, тормозная жидкость DOT 4 от reinWell содержит особые компоненты, препятствующие образование паровых «пробок» в гидроприводе тормозов и обеспечивающие смазку всех его подвижных элементов. Оптимизированы у этой жидкости и низкотемпературные свойства, что гарантирует надежную работу тормозов автомобиля даже при сильных морозах.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
11 августа 2022
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