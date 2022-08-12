Что будет, если случайно перепутать клеммы на аккумуляторе автомобиля

Урон от неправильного подключения аккумулятора к клеммам зависит от условий, в которых произошло это событие. Если вы ставите аккумулятор «не той стороной» и подключаете его к электросети незаведенного автомобиля, скорее всего, ничего особо плохого не произойдет, если у вас машина оснащена олдскульными галогенными лампами. Для них направление протекающего тока совершенно неважно.

Cо светодиоодными источниками света все не так просто. Через диод ток может течь только в одном направлении. В обратном — никак. Но если приложить к нему напряжение в «неправильном» направлении, он вполне может «обидеться» на такое обращение и сгореть. И у вас больше не будет, например, при открывании дверей загораться свет в салоне.

Когда вы, перепутав полярность подключения аккумулятора, попытаетесь завести мотор, с машиной может случиться много чего неприятного. Взять, к примеру, стартер. Он при таком раскладе попытается провернуться в обратном направлении. Вряд ли ему это удастся. Но может сгореть его обмотка. Диодный мост генератора, как и светодиоды, скорее всего, тоже выгорит. «Электрошок» наверняка спалит многие предохранители, что на самом деле, к лучшему, поскольку они таким образом защитят куда более ценные узлы электросистемы. Неправильная полярность аккумулятора может даже «убить» блок управления двигателем и прочие электронные «мозги», имеющиеся в машине.