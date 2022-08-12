Что будет, если случайно перепутать клеммы на аккумуляторе автомобиля

Урон от неправильного подключения аккумулятора к клеммам зависит от условий, в которых произошло это событие. Если вы ставите аккумулятор «не той стороной» и подключаете его к электросети незаведенного автомобиля, скорее всего, ничего особо плохого не произойдет, если у вас машина оснащена олдскульными галогенными лампами. Для них направление протекающего тока совершенно неважно.
Cо светодиоодными источниками света все не так просто. Через диод ток может течь только в одном направлении. В обратном — никак. Но если приложить к нему напряжение в «неправильном» направлении, он вполне может «обидеться» на такое обращение и сгореть. И у вас больше не будет, например, при открывании дверей загораться свет в салоне.
Когда вы, перепутав полярность подключения аккумулятора, попытаетесь завести мотор, с машиной может случиться много чего неприятного. Взять, к примеру, стартер. Он при таком раскладе попытается провернуться в обратном направлении. Вряд ли ему это удастся. Но может сгореть его обмотка. Диодный мост генератора, как и светодиоды, скорее всего, тоже выгорит. «Электрошок» наверняка спалит многие предохранители, что на самом деле, к лучшему, поскольку они таким образом защитят куда более ценные узлы электросистемы. Неправильная полярность аккумулятора может даже «убить» блок управления двигателем и прочие электронные «мозги», имеющиеся в машине.
Иногда неправильно подключить аккумулятор пытаются на уже заведенном авто. Это, пожалуй, самый безопасный вариант, поскольку в процессе такой манипуляции между клеммами и проводами немедленно начнутся такие громкие, яркие и огнеопасные «спецэффекты», что даже самый забывчивый или тупой автовладелец поймет, что делает что-то не так… и прекратит. Если же он, презрев каскады искр электроразряда, дым и тому подобную «пиротехнику», все же подключит аккумулятор неправильно, то для машины это обернется практически теми же бедами, что были описаны выше, как при попытке завестись. Плюс к этому прибавится еще и серьезная вероятность пожара.
Очень распространенная ситуация с неправильным подключением «аккума» — при попытке «прикурить» одну машину от другой. Если заводить этим методом авто по уму, то есть сначала, какое-то время перед попыткой запуска, подзаряжать «умерший» аккумулятор ТС от работающего авто, урон будет минимальным. В результате всего лишь разогреется, закипит и окончательно выйдет из строя реанимируемая батарея. Электросистемы обеих машин (и донора, и «пациента») не пострадают. А вот если сразу попытаться завести авто с севшим аккумулятором при работающем моторе «спасателя», то погореть могут все перечисленные выше системы в обоих авто. Так что за полярностью аккумулятора при всех манипуляциях с ним следует следить очень внимательно.