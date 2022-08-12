Какой на самом деле срок годности у автомобильного огнетушителя

Если вы возите с собой огнетушитель, что называется, для галочки, то это уже неплохо. Как говорится, раз в год и палка стреляет. То же может произойти и с огнетушителем, который лежал-лежал, да и пригодился. Однако не стоит забывать о том, что и у него есть срок службы. Чтобы не получилось так — огнетушитель есть, нужда заставила им воспользоваться, а он не сработал. Так какой же срок годности у равного с аптечкой по важности обитателя багажного отсека?
Все по ГОСТУ…
Требования к автомобильным огнетушителям определяются ГОСТом Р51057−2001 и НПБ 115—2002. Согласно этим документам, огнетушитель для легковых автомобилей должен весить не менее 2 кг и быть объемом не менее 2-х литров. Для грузового транспорта нормы повыше — 5 кг, 5 литров. При этом любой огнетушитель должен содержать в себе активное вещество, эффективно борющееся с возгоранием и распространением огня. Как правило, огнетушители бывают порошковые (ОП) или углекислотные. Есть также аэрозольные огнеборцы, но чаще всего водители возят с собой какой-то один из первых двух.
При этом стоит понимать, что порошковые огнетушители подразделяются еще на несколько видов. Их разделяют по видам создаваемого давления, благодаря которому порошкообразная смесь вырывается наружу: «закачные», с баллоном высокого давления и огнетушители, генерирующие газ. Пена из таких создает на очаге возгорания мощный слой, который не пропускает кислород, требуемый для поддержания горения. А минус у них один — пенная пленка очень тяжело смывается.
Огнетушители на диоксиде углерода работают по-иному. Они выпускают струю углекислого газа по пламени, сбивая его и не давая разгораться. Тушат не очень эффективно, к тому же, есть особенности при использовании — неправильное обращение может привести к отравлению газом и даже к ожогам. При этом независимо от типа огнетушителя, все они имеют определенный срок годности, за которым необходимо следить.
Сколько проработает автомобильный огнетушитель?
Страшно представить ситуацию, когда один водитель бежит с огнетушителем спасать из огня другого, а когда активирует свое средство тушение пожара, то дает осечку. А ведь порой, в таких ситуациях дорога каждая секунда. Вот поэтому необходимо точно знать срок годности огнетушителя, который вы возите у себя в багажном отделении.
Впрочем, ресурс огнетушителя довольно высок. Если руководствоваться нормативной базой СП 9.12130.2009, то срок годности порошкового огнетушителя составляет 10 лет на баллон и 5 лет — на его содержимое. Баллоны, как правило, можно перезарядить в течение всего срока службы. Но по его истечении, огнетушитель необходимо обновить.
Газовые огнетушители служат дольше — 15 лет. Но это при условии, что такой помощник проходит ежегодную проверку. Также его следует перезаряжать раз в пять лет. Огнетушитель аэрозольного типа служит столько же, сколько и порошковый. При этом перезаряжать его не требуется.