Какой на самом деле срок годности у автомобильного огнетушителя

​Если вы возите с собой огнетушитель, что называется, для галочки, то это уже неплохо. Как говорится, раз в год и палка стреляет. То же может произойти и с огнетушителем, который лежал-лежал, да и пригодился. Однако не стоит забывать о том, что и у него есть срок службы. Чтобы не получилось так — огнетушитель есть, нужда заставила им воспользоваться, а он не сработал. Так какой же срок годности у равного с аптечкой по важности обитателя багажного отсека?

Все по ГОСТУ…

Требования к автомобильным огнетушителям определяются ГОСТом Р51057−2001 и НПБ 115—2002. Согласно этим документам, огнетушитель для легковых автомобилей должен весить не менее 2 кг и быть объемом не менее 2-х литров. Для грузового транспорта нормы повыше — 5 кг, 5 литров. При этом любой огнетушитель должен содержать в себе активное вещество, эффективно борющееся с возгоранием и распространением огня. Как правило, огнетушители бывают порошковые (ОП) или углекислотные. Есть также аэрозольные огнеборцы, но чаще всего водители возят с собой какой-то один из первых двух.

При этом стоит понимать, что порошковые огнетушители подразделяются еще на несколько видов. Их разделяют по видам создаваемого давления, благодаря которому порошкообразная смесь вырывается наружу: «закачные», с баллоном высокого давления и огнетушители, генерирующие газ. Пена из таких создает на очаге возгорания мощный слой, который не пропускает кислород, требуемый для поддержания горения. А минус у них один — пенная пленка очень тяжело смывается.