Почему старые иномарки сегодня стоят дороже более современных

Автомобили и стоимость их продажи — известные возмутители спокойствия. Стоит где-то на политическом и экономическом фронте «задымить», как цены взлетают в небеса, чтобы после медленно спускаться к реальности. Год 2022-й ничего нового нам в этом направлении не принес: резкий рост цен — как на новые, так и на подержанные авто — а потом медленное снижение, которое наблюдаем и сейчас. Любопытный тренд из современного — ценообразование на конкретные марки и модели.

Премиум — в основном европейский — «скинул» по сравнению с февралем и мартом очень серьезно, практически вернувшись к отметкам января и декабря. Средний класс движется медленнее, но в том же направлении. И только старые — более 15 лет отроду — японские машины отказываются дешеветь. Наотрез. Почему так изменился спрос, который и диктует цену? Ведь логично покупать более современный и менее изношенный автомобиль!

Ответ на этот вопрос могут дать механики обычных СТО, которые в массовом порядке столкнулись с машинами, ранее обслуживаемыми у официальных дилеров. Ехать к последним сейчас смысла нет — их склады пусты, а сервисные программы отключены — поэтому народ предпочитает те мастерские, которые могут починить, при этом дав гарантию на свои работы. И тут вскрываются интересные подробности: оказывается, многие современные автомобили просто не приспособлены к локальному ремонту, предлагая своему владельцу только крупноузловую замену.