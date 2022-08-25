Почему старые иномарки сегодня стоят дороже более современных

Автомобили и стоимость их продажи — известные возмутители спокойствия. Стоит где-то на политическом и экономическом фронте «задымить», как цены взлетают в небеса, чтобы после медленно спускаться к реальности. Год 2022-й ничего нового нам в этом направлении не принес: резкий рост цен — как на новые, так и на подержанные авто — а потом медленное снижение, которое наблюдаем и сейчас. Любопытный тренд из современного — ценообразование на конкретные марки и модели.
Премиум — в основном европейский — «скинул» по сравнению с февралем и мартом очень серьезно, практически вернувшись к отметкам января и декабря. Средний класс движется медленнее, но в том же направлении. И только старые — более 15 лет отроду — японские машины отказываются дешеветь. Наотрез. Почему так изменился спрос, который и диктует цену? Ведь логично покупать более современный и менее изношенный автомобиль!
Ответ на этот вопрос могут дать механики обычных СТО, которые в массовом порядке столкнулись с машинами, ранее обслуживаемыми у официальных дилеров. Ехать к последним сейчас смысла нет — их склады пусты, а сервисные программы отключены — поэтому народ предпочитает те мастерские, которые могут починить, при этом дав гарантию на свои работы. И тут вскрываются интересные подробности: оказывается, многие современные автомобили просто не приспособлены к локальному ремонту, предлагая своему владельцу только крупноузловую замену.
А где взять запчасти, спросите? То ли дело старая-добрая, мало оснащенная различными датчиками и компьютерами, ремонтопригодная и ресурсная — малофорсированная и от того очень долгоиграющая японская машина.
Старые Camry и Accord, Lancer и Maxima, а также прочие представители японских легенд начала века добрались до невиданных ценовых показателей и даже не пытаются дешеветь. Цены на двадцатилетние Honda Civic — от 400 000 рублей! Пристойный «Аккорд» — от 500 000 и выше! Крепкая «рогатая» Camry обойдется минимум в 400 000 рублей, а если разговор идет о беспроблемной машине — готовьте 600—700 тысяч! Да что там «Камри», это известный бренд, но как вам Honda Jazz 2005 года за 500 000?
Такие автомобили являются на сегодняшний день лучшим предложением на рынке в самом популярном сегменте — до полумиллиона рублей — потому что их ресурс действительно велик, запчасти есть в наличии, а разборки заполнены — можно найти любую деталь. Но главный и самый важный аргумент — они ремонтопригодны. Проще говоря, их содержание не вызовет проблем и сложностей, а половина важнейших узлов может быть отремонтирована и восстановлена.
Генератор и стартер переберут, рейку перетрясут, а рычаги — перепрессуют. Потом датчики почистят, системы промоют и поставят на место. Машина помигает лампочками и поедет. В отличие от «современника», который таким запасом прочности не обладает и остро нуждается в регулярной замене различных деталей на новые, которых просто нет.
Вот и ответ: задумываясь о завтрашнем дне — текущий год показывает, что он может быть сногсшибательным — многие опытные автовладельцы выбирают не опции и современный облик, а надежность и простоту содержания, коими современные машины похвастаться не могут. Оттого и цена на остатки было величия, взлетев в феврале, обратно опускаться не желает. Спрос диктует предложение.