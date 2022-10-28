Как избавиться от свиста из-под капота средствами личной гигиены

Шум из-под капота может быть вызван самыми разными причинами. Понятно, что если у вас грохочет дышащий на ладан двигатель, вы ни с чем не спутаете эти звуки. И сразу поймете, что лайфхаками тут не обойтись — придется отдавать движок в капитальный ремонт. Однако гораздо чаще из моторного отсека доносятся гораздо менее грозные шумы.
Чаще всего они связаны с приводами либо газораспределительного механизма самого силового агрегата, либо навесного оборудования — например, генератора, помпы системы охлаждения, кондиционера. Как правило, это свистящие звуки той или иной тональности. Они возникают как при определенных режимах работы мотора, так и постоянно. Причиной могут быть как неисправности (износ) всевозможных роликов-натяжителей, их подшипников, шкивов, так и самих ремней.
Визг ролика может свидетельствовать о том, что его подшипник исчерпал свой ресурс и работает из последних сил. А свист ремня подскажет, что ролик натяжителя уже заклинил (или подклинивает) и ремень постоянно трется по его поверхности, подвергаясь повышенному (и громкому) износу. Временное решение проблемы можно найти, применив распространенное средство личной гигиены — гелевый антиперспирант. В любом из подобных средств содержится куча полезных для человека веществ. Но для решения «звучной» задачи нас интересует именно гелевая основа.
Обычно она состоит из гидратов тех или иных органических веществ. Они не особо долговечны на открытом воздухе, но на какое-то время могут нам помочь. При работающем моторе аккуратненько наносим антиперспирант на движущийся ремень. Гель быстро и равномерно распределится по его поверхности и станет своего рода смазкой между ним и проблемным натяжителем. Что позволит ремню практически без сопротивления скользить по поверхности заклинившего или готового это сделать ролика. Звук исчезнет. Понятно, что это — временное решение. Но в некоторых случаях вполне может оказаться востребованым.
Например, когда привод неожиданно засвистел вдали от цивилизации. Ехать дальше — обрекать привод на скорую кончину: ремень может и не выдержать пути до автосервиса и тогда машина станет недвижимостью где-то на обочине дороги. А смазка антиперспирантом позволит дотянуть до СТО. Этот способ также используют перекупщики. Временно устраняют свист, чтобы «впарить» машину ничего не подозревающему клиенту, как не имеющую технических проблем. Для этой категории граждан важно еще и то, что даже в случае частого применения средства от пота под капотом машины, следов от мухлежа не остается — средство высыхает практически полностью