Как избавиться от свиста из-под капота средствами личной гигиены

Шум из-под капота может быть вызван самыми разными причинами. Понятно, что если у вас грохочет дышащий на ладан двигатель, вы ни с чем не спутаете эти звуки. И сразу поймете, что лайфхаками тут не обойтись — придется отдавать движок в капитальный ремонт. Однако гораздо чаще из моторного отсека доносятся гораздо менее грозные шумы.

Чаще всего они связаны с приводами либо газораспределительного механизма самого силового агрегата, либо навесного оборудования — например, генератора, помпы системы охлаждения, кондиционера. Как правило, это свистящие звуки той или иной тональности. Они возникают как при определенных режимах работы мотора, так и постоянно. Причиной могут быть как неисправности (износ) всевозможных роликов-натяжителей, их подшипников, шкивов, так и самих ремней.

Визг ролика может свидетельствовать о том, что его подшипник исчерпал свой ресурс и работает из последних сил. А свист ремня подскажет, что ролик натяжителя уже заклинил (или подклинивает) и ремень постоянно трется по его поверхности, подвергаясь повышенному (и громкому) износу. Временное решение проблемы можно найти, применив распространенное средство личной гигиены — гелевый антиперспирант. В любом из подобных средств содержится куча полезных для человека веществ. Но для решения «звучной» задачи нас интересует именно гелевая основа.