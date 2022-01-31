Как после сильных снегопадов водители «убивают» ремень ГРМ и мотор

Ремень в качестве привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) используется практически всеми компаниями-автопроизводителями. Огромная доля всех современных автомобилей мира оснащена моторами именно с ременным приводом ГРМ. Заметим, что любая смазка или инородное тело, оказавшееся каким-то образом на рабочей поверхности ремня, могут привести к самым печальным последствиям для мотора. Спровоцировать их может самый банальный снег.
Большинство автомобилистов, выйдя утром к машине после ночной вьюги и обнаружив, что сильный ветер не дал снегу улечься на крышу и капот, только радуются этому обстоятельству: меньше снега — меньше придется чистить авто перед поездкой. Махнул пару раз щеткой, сел в машину, завелся и поехал. Но когда ночью шел сильный снег и мела вьюга, такая беззаботность может дорого обойтись. В этом может убедиться любой автомобилист.
Достаточно утром, выйдя к машине, простоявшей всю вьюжную ночь на улице, просто открыть капот и поинтересоваться обстановкой под ним. Думаю, многие сильно и неприятно удивятся, оценив количество снега в моторном отсеке, набившегося туда через зазоры между крышкой капота и кузовом, а также снизу и через решетку радиатора.
Если не удалить эти сугробы хотя бы с навесного оборудования и его приводов, может произойти следующее. Когда снега в моторном отсеке действительно много, и он успел уплотниться, то шкивы, ремень и вращающиеся части стартера могут оказаться заклиненными. То есть, из-за снега машина просто откажется заводиться. Но это не страшно: как только он растает, или когда машину тем или иным способом отогреют, все заработает и заведется.
Гораздо неприятнее, когда снег подтаивает, находясь в контакте с ремнем ГРМ. Во-первых, если ремень уже не новый или его натяжение не идеально, вода становится своего рода «смазкой». Что может привести даже к проскакиванию (проскальзыванию) ремня по отношению к шкиву привода газораспределительного механизма. Это означает моментальный сбой в системе ГРМ. Как минимум авто потеряет мощность или перестанет нормально заводиться. А как максимум, «сбитые» метки ремня и распредвала могут стать причиной разрушения клапанов — при встрече с поршнями.
Во-вторых, лед, образовавшийся на рабочей поверхности ремня, может не только привести к его проскальзыванию относительно маховиков, но и вообще, стать причиной обрыва привода ГРМ. Что, как вы понимаете, для некоторых двигателей может стать причиной капремонта.