Как после сильных снегопадов водители «убивают» ремень ГРМ и мотор

Ремень в качестве привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) используется практически всеми компаниями-автопроизводителями. Огромная доля всех современных автомобилей мира оснащена моторами именно с ременным приводом ГРМ. Заметим, что любая смазка или инородное тело, оказавшееся каким-то образом на рабочей поверхности ремня, могут привести к самым печальным последствиям для мотора. Спровоцировать их может самый банальный снег.

Большинство автомобилистов, выйдя утром к машине после ночной вьюги и обнаружив, что сильный ветер не дал снегу улечься на крышу и капот, только радуются этому обстоятельству: меньше снега — меньше придется чистить авто перед поездкой. Махнул пару раз щеткой, сел в машину, завелся и поехал. Но когда ночью шел сильный снег и мела вьюга, такая беззаботность может дорого обойтись. В этом может убедиться любой автомобилист.

Достаточно утром, выйдя к машине, простоявшей всю вьюжную ночь на улице, просто открыть капот и поинтересоваться обстановкой под ним. Думаю, многие сильно и неприятно удивятся, оценив количество снега в моторном отсеке, набившегося туда через зазоры между крышкой капота и кузовом, а также снизу и через решетку радиатора.