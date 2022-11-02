Одной левой: почему современная портативная автомойка должна помещаться в ладони

Хотя до начала мойки, откровенно говоря, были сомнения: хватит ли ему напора струи для этой непростой задачи? И ничего, справился без натуги. Далее процесс мойки автомобиля шел по стандартному алгоритму. Поставил на Dunobil Washer Basic другую насадку — с колбой, заполненной шампунем, — облил влажный кузов пеной. Подождал минут пять-семь, сменил насадку на первоначальную — смыл грязную пену. Красота. На все про все ушло примерно минут 20 времени. Стоит отметить, что данная модель является базовой, а есть у Dunobil еще вторая, более продвинутая и с более емким аккумулятором.

Вытерев машину насухо, понял, что «хочется странного» — попробовать «Дунобила» еще на какой-то задаче: ну не наигрался я с прикольным водяным «пестиком»! Тут на глаза попался угвазданный в грязи «велик»: ребенок приехал с прогулки по окрестностям. Подсохшая уже глина на его раме, крыльях и ободах была расстреляна струей воды с особой жестокостью! Энергии аккумулятора еще хватило на то, чтобы согнать образовавшуюся после всех этих процедур на бетоне придомовой парковки грязюку на грунт участка. В общем, не соврала книжечка-мануал — на 40 минут работы на одной зарядке «аккума» хватает. Пока шла битва с грязью, мне в голову пришла еще одна идея для дачного применения этой минимойки: сельское хозяйство, так сказать! По осени нужно облить деревья и почву под ними кое-какой химией, чтобы перебить приготовившихся к зимовке всевозможных вредителей. Примерно через четыре часа, потребовавшихся для восстановления электрического заряда в аккумуляторе Dunobil, он превратился в орудие биологической войны человека с мерзкими садовыми насекомыми и микроорганизмами! За 40 минут я распылил по участку почти пять ведер купороса.