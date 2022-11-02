Одной левой: почему современная портативная автомойка должна помещаться в ладони

Что общего у мойки высокого давления и бытового шуруповерта? Например, компоновка. У мойки Dunobil Washer Basic, тестирование которой мне было поручено осуществить, она точно такая же, как и у «шурика» — «пистолетная», назовем ее так. Она не требует постоянного подключения к электросети, поскольку питается от аккумулятора в ручке девайса. Вес — что-то около пары килограммов. Можно ходить и «стрелять» струей воды куда в голову взбредет. Практически мечта моего босоногого детства.
Внешне упаковка с Dunobil Washer Basic никак не ассоциируется с чем-то вроде струй воды, пены автошампуня и чистоты кузова машины. Перед тобой просто черный пластиковый кейс с яркими замками. В подобных чемоданчиках обычно хранят и переносят всевозможное оборудование для ремонта и строительства. Или, например, автомобильные воздушные насосы.
А тут ты открываешь его и видишь компактный агрегат, сильно смахивающий на уже упомянутый выше шуруповерт. Только вместо патрона, в котором должны зажиматься сверла тут имеется некий пластмассовый переходник. Рядом пристроился съемный аккумулятор и зарядное устройство к нему. А под «стволом» нашего «пистолета» еще какая-то трубка-переходник. Впрочем, понять зачем она, как и вообще разобраться? что тут к чему, можно без особых усилий. Переходник предназначен для подключения к Dunobil Washer Basic шланга для подачи воды, который также входит в комплект устройства.
Его длина 5 метров, которых хватит для решения большинства типичных задач, стоящих перед мойкой. Бросил его свободный конец в ведро с водой и, пожалуйста — можешь мыть что угодно и где угодно. Хоть на дачном участке, хоть в лесу, где до ближайшего водопроводного крана — полдня езды. В кейсе-чемоданчике Washer Basic, кстати, оказался еще и цилиндрик фильтр-приемника. Его следует подсоединять к свободному концу шланга питания в случае, когда водица в нашем ведерке грязновата сама по себе. Фильтр не пропустит загрязнения внутрь нашей мойки-пистолета, защищая от засорения ее механизмы и поверхность, которую мы пытаемся отмыть.
Что касается режимов работы этого Dunobil, то тут их, фактически, два — по числу насадок. Первая, длинная такая штуковина, позволяет просто формировать водяную струю под давлением на уровне 14 Бар. Специальная «крутилка» на ее корпусе регулирует силу ее напора и распыления. Вторая насадка предназначена только для распыления моющей пены. К ней подсоединяется специальная пластиковая колба (тоже входит в комплектацию нашей аккумуляторной мойки), в которую можно залить тот же автошампунь и распылять полученную пену, например, по кузову своей машины.
Собственно, именно с мойки своего авто я и начал непосредственное тестирование оказавшегося в моих руках Dunobil Washer Basic на своем дачном участке. Взял ведро, налил в него воды, прихватил флакон автохимии и приступил к эксперименту. Кстати, оказалось, что аккумулятор нашего гаджета уже заряжен. Так что не пришлось терять время на процесс «складирования» электричества в его батарею. Секунд за 20 достал из кейса и собрал девайс, кинул шланг в воду и принялся поливать кузов авто. Мощности и дальнобойности струи воды из его сопла оказалась более чем достаточно для «автомобильных» дел. Заявленная производителем дальность «стрельбы» водой из Washer Basic составляет 6—8 метров. Честно признаюсь, мне хватило бы для моих целей и 4—5 метров, но, как говорится, «запас карман не тянет». Пять минут и машина мокрая. На этом этапе мойки выяснилось, что наш аккумуляторный девайс уверенно справляется с непростой задачей — сбить с лакокрасочного покрытия застарелой грязи.
Хотя до начала мойки, откровенно говоря, были сомнения: хватит ли ему напора струи для этой непростой задачи? И ничего, справился без натуги. Далее процесс мойки автомобиля шел по стандартному алгоритму. Поставил на Dunobil Washer Basic другую насадку — с колбой, заполненной шампунем, — облил влажный кузов пеной. Подождал минут пять-семь, сменил насадку на первоначальную — смыл грязную пену. Красота. На все про все ушло примерно минут 20 времени. Стоит отметить, что данная модель является базовой, а есть у Dunobil еще вторая, более продвинутая и с более емким аккумулятором.
Вытерев машину насухо, понял, что «хочется странного» — попробовать «Дунобила» еще на какой-то задаче: ну не наигрался я с прикольным водяным «пестиком»! Тут на глаза попался угвазданный в грязи «велик»: ребенок приехал с прогулки по окрестностям. Подсохшая уже глина на его раме, крыльях и ободах была расстреляна струей воды с особой жестокостью! Энергии аккумулятора еще хватило на то, чтобы согнать образовавшуюся после всех этих процедур на бетоне придомовой парковки грязюку на грунт участка. В общем, не соврала книжечка-мануал — на 40 минут работы на одной зарядке «аккума» хватает. Пока шла битва с грязью, мне в голову пришла еще одна идея для дачного применения этой минимойки: сельское хозяйство, так сказать! По осени нужно облить деревья и почву под ними кое-какой химией, чтобы перебить приготовившихся к зимовке всевозможных вредителей. Примерно через четыре часа, потребовавшихся для восстановления электрического заряда в аккумуляторе Dunobil, он превратился в орудие биологической войны человека с мерзкими садовыми насекомыми и микроорганизмами! За 40 минут я распылил по участку почти пять ведер купороса.
Если б я делал это, как обычно, ручным опрыскивателем, на обработку я бы убил целый день, завершив его с отсохшей от постоянного накачивания рукой. А Dunobil Washer Basic позволил взглянуть на эту операцию совсем иными глазами: оно еще и прикольно — если в детстве не настрелялся из водяных пистолетов и самодельных брызгалок.
В общем, вполне себе полезный в хозяйстве девайс, как оказалось. Стоит ли он своих 10 000 рублей? По-моему, вполне. Производитель, кстати, серьезный. Он уже успел отметиться несколькими хитами на рынке. В частности на тесте у «Автовзгляда» уже побывали его «пускачи» и автокомпрессоры. Чувствуется, что дело поставлено основательно. Что подтверждается повсеместным присутствием как моек, так и других устройств Dunobil в торговых сетях самого разного формата и уровня. Что ж, пожелаем им удачи. Уж очень не хочется верить пессимистам и злопыхателям, что мы можем остаться без привычных качественных гаджетов для жизни.