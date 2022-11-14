Как категорически нельзя мыть автомобиль при низкой температуре

Кузовные панели автомобиля традиционно страдают от пескоструя, а скопившаяся грязь да вкупе с влагой и реагентами уничтожают «лакокраску» с космической скоростью. Ведь именно весной наружу всплывают желтые жучки, бьющие по нервам и карманам автовладельцев. Мыть или не мыть машину в мороз — вот в чем вопрос! Не удалять с кузова вышеупомянутый коктейль — чревато появлением ржавчины. Ополаскивать, «раздражая» кузов, не менее опасно. Так что же делать?
Конечно, мыть загрязненный автомобиль нужно. Главное — как. Во-первых, при определенной температуре. Оптимальный диапазон — от 0 градусов и выше. Иными словами, не на улице. А значит, мойки самообслуживания — мимо. Дело в том, что на морозе влага образует на кузове ледяной налет, по умолчанию подвергая краску, уплотнители и пластиковые элементы риску оказаться испорченными.
К тому же, обледенелый кузов сложнее отмыть, а лупить по нему струей высокого давления на небольшом расстоянии не рекомендуется и в теплое время года. Как не сложно догадаться, любое механическое воздействие сродни пескострую.
Нельзя фанатично орудовать губкой, особенно если покрытие недостаточно увлажнено. А еще обязательно следует удалять воду из скрытых полостей, щелей, замков и стыков. В противном случае, оставшаяся там влага станет расширяться от холода. Чем это может закончиться, полагаем, объяснять не надо.
Продуйте дверные проемы, «дворники», петли и корпуса зеркал. То есть избавьте машину от риска «замерзнуть», что может аукнуться неплотным прилеганием, скрипом или полным отказом от работы. Посмотрите, чтобы не было подтеков в лючке топливного бака, а также на стыках двери багажного отсека. Иначе возникнет шанс не открыться. В общем, после помывки необходимо, как следует высушить автомобиль.
Более того: тронувшись после автомойки, не открывайте на проветривание окна — лучше включите рециркуляцию воздуха в салоне. И, пожалуй, главное: если не хотите столкнуться с примерзшими на утро колодками, избавьте тормозные механизмы от влаги путем нескольких нажатий на педаль.