Как категорически нельзя мыть автомобиль при низкой температуре

Кузовные панели автомобиля традиционно страдают от пескоструя, а скопившаяся грязь да вкупе с влагой и реагентами уничтожают «лакокраску» с космической скоростью. Ведь именно весной наружу всплывают желтые жучки, бьющие по нервам и карманам автовладельцев. Мыть или не мыть машину в мороз — вот в чем вопрос! Не удалять с кузова вышеупомянутый коктейль — чревато появлением ржавчины. Ополаскивать, «раздражая» кузов, не менее опасно. Так что же делать?

Конечно, мыть загрязненный автомобиль нужно. Главное — как. Во-первых, при определенной температуре. Оптимальный диапазон — от 0 градусов и выше. Иными словами, не на улице. А значит, мойки самообслуживания — мимо. Дело в том, что на морозе влага образует на кузове ледяной налет, по умолчанию подвергая краску, уплотнители и пластиковые элементы риску оказаться испорченными.

К тому же, обледенелый кузов сложнее отмыть, а лупить по нему струей высокого давления на небольшом расстоянии не рекомендуется и в теплое время года. Как не сложно догадаться, любое механическое воздействие сродни пескострую.