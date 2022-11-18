Как самому проверить износ двигателя за 5 минут

Сначала попросите продавца предоставить «железного коня» на осмотр с холодным двигателем. Дело в том, что многие, даже серьезные проблемы, особенно когда они только начинаются, на прогретом моторе не так очевидны. А при холодном пуске можно услышать различные посторонние звуки, по которым судят о тех или иных неполадках.

Осмотрите приводной ремень, а если есть возможность, то и ремень ГРМ. Боковые стороны обоих расходников должны быть без лохмотьев и признаков расслоений. Конечно же, и ролики при запуске «сердца» автомобиля обязаны работать тихо, без характерных свистов или других посторонних звуков.

Снимите немного масла со щупа и разотрите пальцами. Мелкая металлическая пыль в смазке говорит о повышенном износе деталей.

Следующее действие. Открутите крышку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Увидели густой белый налет? Значит, лубрикант смешивается с антифризом, который попадает внутрь через пробитую прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). Либо у ГБЦ может быть нарушена геометрия, что еще хуже. От такой машины лучше сразу бежать подальше.