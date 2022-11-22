Как быстро очистить машину от последствий ледяного дождя

При борьбе с ледяной «глазурью» на машине, главное — ничего при этом не поломать, не оторвать и не погнуть. Если вы предусмотрительный человек и не оставили в машине щетку-скребок и флакончик с жидкостью для разморозки льда — вы сильно облегчили себе задачу. Однако подавляющее большинство автомобилистов, как показывает практика, не склонны к подобной степени прозорливости и выходят на вынужденную битву с обледенением без оружия. Хотя, возможно, в перчатках. Полностью убрать лед можно только при включенном моторе, поэтому главная задача — проникнуть в салон и запустить двигатель.
Для этого, в принципе, подойдет любая из дверей, необязательно водительская. Поэтому аккуратно, без серьезных усилий (чтобы не поотрывать резиновые уплотнители) пробуем открыть каждую из них. Ожидаемо не вышло? Переходим к следующему этапу. Выбираем, на которой из дверей меньше льда и открытой ладонью сильно обстукиваем ее по периметру. Так можно раскрошить лед между уплотнителями. Частенько после этого дверь открывается.
Но бывает, что вода с неба замерзает еще и в зазорах между дверями и кузовными панелями. В такой ситуации обстукивание помогает редко. Придется вооружиться каким-то тонким пластиковым предметом (например, банковской или транспортной карточкой) и аккуратненько поломать ледок в зазорах по всему периметру «врат» в недра машины.
Металлические предметы (скажем, ключи от квартиры) использовать для этой цели категорически не рекомендуется! Ими вы гарантированно поцарапаете краску на кузове, создав тем самым массу потенциальных очагов коррозии. Если вышеописанные манипуляции не помогли справиться с одной дверью — переходим к другой и пробуем вскрыть ее.
Стоит иметь в виду, что иногда наиболее перспективными в смысле простоты открывания оказываются те двери авто, кромки которых были прикрыты снегом до начала ледяного дождя. Благодаря этому, имеется шанс, что «глазурь» из замерзшей воды попала не на сам кузов, а на прослойку снега, лежащего на нем. Открыть дверь при таком раскладе легче всего. Рукой сгребаем ледяную корку и дверь свободна. Получив доступ в машину, водитель расправится с обледенением в кратчайшие сроки — запустив мотор и включив все «теплые опции».
Для облегчения жизни электрогенератора и ускорения прогрева движка, можно держать слегка нажатой педаль газа. Ведь чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее теплый воздух из климатической установки растопит лед на лобовом стекле. Ну а когда автомобиль оснащен электрообогревом «лобовухи», тронуться с места можно будет уже через пару минут после запуска мотора.