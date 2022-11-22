Как быстро очистить машину от последствий ледяного дождя

При борьбе с ледяной «глазурью» на машине, главное — ничего при этом не поломать, не оторвать и не погнуть. Если вы предусмотрительный человек и не оставили в машине щетку-скребок и флакончик с жидкостью для разморозки льда — вы сильно облегчили себе задачу. Однако подавляющее большинство автомобилистов, как показывает практика, не склонны к подобной степени прозорливости и выходят на вынужденную битву с обледенением без оружия. Хотя, возможно, в перчатках. Полностью убрать лед можно только при включенном моторе, поэтому главная задача — проникнуть в салон и запустить двигатель.

Для этого, в принципе, подойдет любая из дверей, необязательно водительская. Поэтому аккуратно, без серьезных усилий (чтобы не поотрывать резиновые уплотнители) пробуем открыть каждую из них. Ожидаемо не вышло? Переходим к следующему этапу. Выбираем, на которой из дверей меньше льда и открытой ладонью сильно обстукиваем ее по периметру. Так можно раскрошить лед между уплотнителями. Частенько после этого дверь открывается.

Но бывает, что вода с неба замерзает еще и в зазорах между дверями и кузовными панелями. В такой ситуации обстукивание помогает редко. Придется вооружиться каким-то тонким пластиковым предметом (например, банковской или транспортной карточкой) и аккуратненько поломать ледок в зазорах по всему периметру «врат» в недра машины.