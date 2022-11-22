Почему «поворотник» моргает три раза или чаще

Трехкратное моргание «поворотника» пришло на смену обычному однократному в начале 2000-х годов. Это можно четко видеть на разных моделях. Например, у Volvo 850 1996 года выпуска желтая лампа в фаре зажигается однажды, а у Opel Astra 2008 года выпуска — уже трижды. Позже «тройничок» стали использовать и при автоматическом включении аварийной сигнализации. То есть после того, как водитель резко бьет по педали тормоза.

Переход был постепенным. Сначала алгоритм начали массово внедрять немецкие производители, а примерно в 2010 году «фишка» добралась и до России. При этом «тройной цикл» до сих пор не прописан в каком-либо стандарте или регламенте. До него дошли опытным путем. Инженеры подсчитали, что 2—3 секунды прерывистой работы ламп хватает для того, чтобы другие участники движения заметили сигнал. Действительно, за это время успеваешь проследить за маневром даже нескольких машин.