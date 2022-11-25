Как быстро и дешево отремонтировать дорогой «дворник» любого автомобиля

Так случилось, что на «пожилом» корейском «паркетнике» нашего коллеги сломался рычаг заднего стеклоочистителя. С точки зрения любого автослесаря, такая поломка узла однозначно предполагает его полную замену. А расценки при замене — те еще! За новую деталь, если она, конечно, имеется в наличии, придется выложить от 3 до 5 тысяч целковых. За подержанную же надо отдать примерно две тысячи рублей. Но это, сразу оговоримся, если повезет. На разборках такой вариант корейского поводка всегда в большом дефиците.

Тогда хозяин машины вспомнил свои гаражные навыки прошлых лет и решил сам восстановить рычаг стеклоочистителя. План по «объединению» обломанных частей детали уже созрел в голове. Было решено просверлить в них отверстия и затем скрепить двумя жесткими связующими «мостиками» — одним с внутренней стороны, другим — с внешней.

В итоге, после поиска по гаражным «сусекам», для стяжки с наружной стороны коллеге удалось подобрать завалявшуюся пластину-проушину от мебельного крепежа. Она идеально подошла по своим размерам и прочностным параметрам к поломанному рычагу. Дополнительную прочность наружному соединению обеспечили два болта М4 с гайками.