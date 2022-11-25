Как быстро и дешево отремонтировать дорогой «дворник» любого автомобиля

Так случилось, что на «пожилом» корейском «паркетнике» нашего коллеги сломался рычаг заднего стеклоочистителя. С точки зрения любого автослесаря, такая поломка узла однозначно предполагает его полную замену. А расценки при замене — те еще! За новую деталь, если она, конечно, имеется в наличии, придется выложить от 3 до 5 тысяч целковых. За подержанную же надо отдать примерно две тысячи рублей. Но это, сразу оговоримся, если повезет. На разборках такой вариант корейского поводка всегда в большом дефиците.
Тогда хозяин машины вспомнил свои гаражные навыки прошлых лет и решил сам восстановить рычаг стеклоочистителя. План по «объединению» обломанных частей детали уже созрел в голове. Было решено просверлить в них отверстия и затем скрепить двумя жесткими связующими «мостиками» — одним с внутренней стороны, другим — с внешней.
В итоге, после поиска по гаражным «сусекам», для стяжки с наружной стороны коллеге удалось подобрать завалявшуюся пластину-проушину от мебельного крепежа. Она идеально подошла по своим размерам и прочностным параметрам к поломанному рычагу. Дополнительную прочность наружному соединению обеспечили два болта М4 с гайками.
Несколько сложнее оказалось изготовить внутреннюю стяжку для обломков рычага, но и данная задача в конце концов была успешно решена. Для этого был использован быстротвердеющий ремонтный состав, именуемый в народе как быстрая сталь или полимерная сварка. В качестве таковой задействовали лежавшую в багажнике «корейца» универсальную холодную сварку марки Ruseff, купленную по случаю за 180 рублей. Этот продукт уже не раз тестировался экспертами портала «АвтоВзгляд» и хорошо зарекомендовал себя на практике.
Особенность средства в том, что оно позволяет быстро выполнить ремонт многих деталей автомобиля, в том числе изготовленных из разных металлов или пластмассы. В исходном состоянии состав похож на пластилин, который после тщательного разминания превращается в быстро твердеющий на воздухе материал. Но пока холодная сварка Ruseff мягкая, из нее в буквальном смысле пальцами можно слепить нужный фрагмент детали. Что, как видно на фото, и было успешно реализовано. При этом прочность получившейся внутренней стяжки оказалась практически сопоставима с металлом.
Таким образом, нашему коллеге всего за пару часов удалось вернуть заднему «дворнику» фактически вторую жизнь. И сейчас он вновь стоит на своем месте и качественно чистит стекло от грязи, воды и конденсата.
Самое же главное, как видим, расходы на ремонт оказались более чем мизерными — на порядок ниже тех, что изначально предлагали мастера и менеджеры в автосервисе. Так что возьмите наш опыт на заметку: возможно, что в трудной ситуации при ремонте машины он окажется полезен еще кому-нибудь.