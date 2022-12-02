Почему даже в новых моторах может внезапно упасть компрессия

По оценкам специалистов, в большинстве случаев падение компрессии вызвано закоксовыванием поршневых колец. Причин тут может быть несколько. Например, подобное часто происходит в результате таких действий, как перегрев двигателя, использование масла или топлива плохого качества, длительный простой автомобиля, а также чрезмерно длинные интервалы замены масла.

В итоге, из-за углеродистого нагара и коррозионных отложений, медленно, но уверенно заполняющих канавки поршней, маслосъемные и компрессионные кольца теряют свою подвижность. Обычно в таких случая говорят, что кольца западают. Из-за чего, собственно, и падает компрессия в цилиндрах.

На первые симптомы закоксовывания может указывать дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов или переходе от большой нагрузки к меньшей. Причем происходить это может не только в моторах бэушных машин, но и в достаточно молодых по своему ресурсу агрегатах. В тяжелых случаях подобные дефекты устраняются разборкой и очисткой деталей или их заменой. Но гораздо чаще автомобилисты предпочитают «лечить» двигатель более щадящим способом — с помощью автохимии и процедуры раскоксовки.