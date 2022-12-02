Почему даже в новых моторах может внезапно упасть компрессия

По оценкам специалистов, в большинстве случаев падение компрессии вызвано закоксовыванием поршневых колец. Причин тут может быть несколько. Например, подобное часто происходит в результате таких действий, как перегрев двигателя, использование масла или топлива плохого качества, длительный простой автомобиля, а также чрезмерно длинные интервалы замены масла.
В итоге, из-за углеродистого нагара и коррозионных отложений, медленно, но уверенно заполняющих канавки поршней, маслосъемные и компрессионные кольца теряют свою подвижность. Обычно в таких случая говорят, что кольца западают. Из-за чего, собственно, и падает компрессия в цилиндрах.
На первые симптомы закоксовывания может указывать дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов или переходе от большой нагрузки к меньшей. Причем происходить это может не только в моторах бэушных машин, но и в достаточно молодых по своему ресурсу агрегатах. В тяжелых случаях подобные дефекты устраняются разборкой и очисткой деталей или их заменой. Но гораздо чаще автомобилисты предпочитают «лечить» двигатель более щадящим способом — с помощью автохимии и процедуры раскоксовки.
Как показывает обширная сервисная практика, эта процедура максимально проста и не требует от водителя специфических знаний по обслуживанию силовых агрегатов. Нет необходимости запасаться сложным инструментом, тратить время и силы на разборку движка. Кроме того, для раскоксования с помощью автохимии не требуется яма или подъемник — весь процесс можно самостоятельно организовать в гараже.
Остается лишь грамотно выбрать и столь же грамотно применить препарат и дождаться, когда он подействует. А вот тут важно не промахнуться. В этом деле есть один важный момент, связанный с выбором конкретного продукта, поскольку не все они одинаково эффективны.
По мнению экспертов, в качестве одного из оптимальных вариантов можно попробовать отечественный раскоксовыватель нового поколения, разработанный инженерами Ruseff. Состав изначально создавался как универсальное средство для бензиновых и дизельных двигателей, предназначенное не только для ликвидации коксовых отложений на поршневых кольцах или канавках, но и плотных слоев нагара, оседающих на клапанах.
Важной особенностью, отличающей новинку от многих аналогов, является ее рабочая консистенция. Дело в том, что раскоксовыватель от Ruseff — пенный состав, который в процессе применения полностью заполняет объем каждого цилиндра. Тем самым обеспечивается не только гарантированная обработка всего пространства внутри цилиндров, но и эффективная очистка камер сгорания.
Преимущество пенного раскоксовывателя еще и в том, что он может применяться на рядных, V -образных и оппозитных двигателях, что в большинстве случаев было недостижимо для обычных жидкостных аналогов. При этом новый состав безопасен для внутренних покрытий цилиндров, а также каталитических нейтрализаторов и кислородных датчиков.