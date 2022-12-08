На каких машинах критически важно включать кондиционер зимой

Здесь нужно изучить конструкцию «климатика». Скажем, электромагнитная муфта компрессора от бездействия зимой может попросту закиснуть. А еще вся система нуждается в смазке, роль которой выполняет фреон. Поэтому необходимо регулярно делать профилактику. Если на улице слишком холодно, нужно заехать в теплый бокс или в подземный паркинг. Так и машину отогреете, и кондиционер «взбодрите».

Имейте в виду и то, что если в автомобиле климат-контоль, то его горящая сигнальная лампа еще не говорит о том, что «охладитель» работает. Он вполне может быть отключен, а запотевания стекол не происходит из-за того, что функционирует обдув, да и в салоне сухо.

Не нужно забывать и про конденсат, образующийся на испарителе во время работы «климата». Если он будет работать на морозе как летом, то вода замерзнет и покроет его коркой льда, заблокировав циркуляцию воздуха. Да и отвод влаги — проблема. Поэтому в холода даже очень «продвинутые» системы работают, как самые дешевые: не охлаждают и не сушат. Не забывайте их периодически включать в тепле.