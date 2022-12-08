На каких машинах критически важно включать кондиционер зимой

Система охлаждения салонного воздуха помогает бороться с запотеванием стекол в холода. Это твердят на всех сайтах и форумах. Действительно: она сушит атмосферу, но в зависимости от забортной температуры электроника может запретить включение компрессора. Дело в том, что когда на улице зима, хладагенту не хватает тепла от проходящего воздушного потока, чтобы превратиться в газ.
А если в дорогой агрегат попадет даже малая доля жидкого фреона, последствия будут фатальны: это словно гидроудар для двигателя. Поэтому, чтобы сохранить работоспособность насоса, электроника его отключает, ориентируясь на показания датчиков температуры окружающей среды и климат-контроля. Если посмотреть на данные производителей, то Volkswagen уверяет, что его «кондеи» работают при +2 градусах, а ниже — уже нет. У BMW этот порог — плюс один градус, а у Nissan — минус два градуса.
Здесь нужно изучить конструкцию «климатика». Скажем, электромагнитная муфта компрессора от бездействия зимой может попросту закиснуть. А еще вся система нуждается в смазке, роль которой выполняет фреон. Поэтому необходимо регулярно делать профилактику. Если на улице слишком холодно, нужно заехать в теплый бокс или в подземный паркинг. Так и машину отогреете, и кондиционер «взбодрите».
Имейте в виду и то, что если в автомобиле климат-контоль, то его горящая сигнальная лампа еще не говорит о том, что «охладитель» работает. Он вполне может быть отключен, а запотевания стекол не происходит из-за того, что функционирует обдув, да и в салоне сухо.
Не нужно забывать и про конденсат, образующийся на испарителе во время работы «климата». Если он будет работать на морозе как летом, то вода замерзнет и покроет его коркой льда, заблокировав циркуляцию воздуха. Да и отвод влаги — проблема. Поэтому в холода даже очень «продвинутые» системы работают, как самые дешевые: не охлаждают и не сушат. Не забывайте их периодически включать в тепле.