Какой тип привода на самом деле опасней зимой: передний или задний

Часто ли мы задумываемся о том, какой тип привода предпочтительнее зимой? На примере полного привода мы с вами уже убедились в том, что это не самый безопасный тип трансмиссии. А как у нас обстоят дела с моноприводными машинами? С одной стороны, безопасность прежде всего зависит от разумности того, кто сидит за рулем. Однако есть и чисто технические факторы, которые могут сделать вождение на конкретном типе трансмиссии либо более надежным, либо наоборот — более опасным.
Заднеприводные автомобили характеризуются тем, что в движение их приводят, понятное дело, задние колеса, вынужденные толкать перед собой тяжелый кузов. При этом передние колеса, на которых отсутствует крутящий момент, испытывают повышенное сопротивление качению. В результате автомобиль разгоняется задними и как бы притормаживается передними колесами. Из-за этого он становится нестабильным, то есть склонным к заносу.
Причем эта склонность у заднего привода усиливается тем, что возможность водителя реагировать на скольжение задней оси ограничена максимальным углом поворота передних колес. И если угол заноса превысит эту величину, то он превращается в критический. После чего следует неконтролируемый разворот. Что, конечно, очень плохо. Но любопытно, что именно благодаря этому явлению заднеприводному авто на скользких покрытиях становится недоступной высокая динамика разгона.
И в случае ошибки, машина от разгона начинает переходить в скольжение, неизбежно вызывающе потерю скорости. А мы знаем, что чем меньше скорость, тем выше безопасность. Тем более, что занос — это всего лишь потеря стабильности, а не управляемости. И если он не перешел в критическую фазу, все еще можно исправить.
Кстати еще одна приятная особенностью заднего привода в том, что даже не очень опытный водитель при возникновении проблем реагирует на них правильно. Ведь когда в процессе эволюции мы с вами бегали на четырех лапках, именно задние нас разгоняли, а передние задавали направление движения. Так что некоторые наши рефлексы очень хорошо ложатся на принципы управления задним приводом. С передним приводом все не так.
Благодаря тому, что его ускоряют передние колеса и как за ниточку тянут за собой всю массу кузова, эти авто без проблем разгоняются на скользких покрытиях. Они малочувствительны к заносу, хотя он и возможен. Но при этом обладают несколько противоестественной управляемостью. Например, с тем же заносом нужно бороться не руками, поворачивая руль, а ногами, нажимая на газ. Также — из-за особенностей развесовки — у переднего привода слишком большая нагрузка прикладывается к пятну контакта передних колес с дорогой.
В результате при хорошей динамике разгона переднеприводные автомобили весьма посредственно поворачивают. То есть склонны к потере управляемости. И вот это уже совсем плохо. Скорость выше, а управляемость хуже. Именно поэтому так распространены аварии, при которых передний привод вылетает наружу поворота.
Короче говоря, если сравнивать степень безопасности переднего и заднего привода в условиях зимы, то портал «АвтоВзгляд» отдает предпочтение заднему. При менее динамичном разгоне, при возникновении проблем с курсовой устойчивостью он, тем не менее, продолжает эффективно управляться и даже неопытный водитель на инстинктивном уровне может действовать правильно.