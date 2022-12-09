Какой тип привода на самом деле опасней зимой: передний или задний

Часто ли мы задумываемся о том, какой тип привода предпочтительнее зимой? На примере полного привода мы с вами уже убедились в том, что это не самый безопасный тип трансмиссии. А как у нас обстоят дела с моноприводными машинами? С одной стороны, безопасность прежде всего зависит от разумности того, кто сидит за рулем. Однако есть и чисто технические факторы, которые могут сделать вождение на конкретном типе трансмиссии либо более надежным, либо наоборот — более опасным.

Заднеприводные автомобили характеризуются тем, что в движение их приводят, понятное дело, задние колеса, вынужденные толкать перед собой тяжелый кузов. При этом передние колеса, на которых отсутствует крутящий момент, испытывают повышенное сопротивление качению. В результате автомобиль разгоняется задними и как бы притормаживается передними колесами. Из-за этого он становится нестабильным, то есть склонным к заносу.

Причем эта склонность у заднего привода усиливается тем, что возможность водителя реагировать на скольжение задней оси ограничена максимальным углом поворота передних колес. И если угол заноса превысит эту величину, то он превращается в критический. После чего следует неконтролируемый разворот. Что, конечно, очень плохо. Но любопытно, что именно благодаря этому явлению заднеприводному авто на скользких покрытиях становится недоступной высокая динамика разгона.