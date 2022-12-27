Почему струйные форсунки омывателя зимой лучше, чем веерные

В последнее время автостроители используют форсунки, которые разбрызгивают воду одной или несколькими струями, а также веерные распылители. Считается, что вторые эффективнее первых, потому как они равномерно распределяют «незамерзайку» по «лобовухе», охватывая почти 80% площади «визора». В этом случае и «дворники» меньше подвержены износу, так как их резинки не скребут по сухой поверхности.
Струйные с широкими жиклерами не любят из-за того, что подача «омывайки» происходит точечно. Щетки «ходят» по сухому стеклу, а это в разы сокращает их ресурс. Да и само стекло быстрее покрывается мелкими царапинами. Все это действительно так, но лишь при плюсовой температуре и в летнюю жару. Когда же наступает зима — ситуация меняется.
В морозное время года возрастает вязкость прокачиваемых жидкостей, ведь используются составы, в основе которых изопропиловый спирт (метанол у нас запрещен). И здесь нужно смотреть на производителя и на температурный диапазон (−15 или –25 градусов). Некоторые расходники на холоде обретают такую вязкость, что не могут «протиснуться» через маленькие отверстия жиклеров. Состав, конечно, не замерзнет, но и работать как положено не будет. Кстати, поэтому важна еще и производительность насоса, но это — тема отдельного материала.
Если использовать метанольную жидкость, то в 20‑градусный мороз она почти втрое эффективнее водки. То есть с ней легче и моторчику, и жиклерам. Однако не советуем останавливаться у обочины и покупать канистры с таким содержимым: никто не знает, что внутри.
Помните и о том, что капля на морозе застывает много быстрее, чем струя. Вот и получается, что струйные форсунки зимой гораздо эффективнее распылителей. Через них жидкость будет проходить быстро, а еще она не замерзнет. А если все же произойдет обледенение, то простая иголка решит проблему и расколет лед.