Почему струйные форсунки омывателя зимой лучше, чем веерные

В морозное время года возрастает вязкость прокачиваемых жидкостей, ведь используются составы, в основе которых изопропиловый спирт (метанол у нас запрещен). И здесь нужно смотреть на производителя и на температурный диапазон (−15 или –25 градусов). Некоторые расходники на холоде обретают такую вязкость, что не могут «протиснуться» через маленькие отверстия жиклеров. Состав, конечно, не замерзнет, но и работать как положено не будет. Кстати, поэтому важна еще и производительность насоса, но это — тема отдельного материала.

Если использовать метанольную жидкость, то в 20‑градусный мороз она почти втрое эффективнее водки. То есть с ней легче и моторчику, и жиклерам. Однако не советуем останавливаться у обочины и покупать канистры с таким содержимым: никто не знает, что внутри.

Помните и о том, что капля на морозе застывает много быстрее, чем струя. Вот и получается, что струйные форсунки зимой гораздо эффективнее распылителей. Через них жидкость будет проходить быстро, а еще она не замерзнет. А если все же произойдет обледенение, то простая иголка решит проблему и расколет лед.