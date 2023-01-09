К каким серьезным последствиям приведет оторванный пыльник двигателя или подкрылок

Нынешняя зима уже подкинула немало испытаний автомобилистам. Снегопады, например, принесли в город высокие отвалы из снежной каши. Все просто: трактора сметали сугробы с тротуаров на дорогу, но убирать их не успевали. Так что на улицах буксовали даже полноприводные кроссоверы. В оттепель появилась другая беда — брустверы стали жесткими. Для моноприводных машин с небольшим дорожным просветом такие условия опасны, потому как можно расколоть бампер или оторвать пластиковую юбку под ним.

Однако главная неприятность в том, что реально вырвать с «мясом» композитный пыльник, защищающий подкапотное пространство от грязи, или получить крупную трещину на подкрылке. На первый взгляд — ничего страшного, ведь автомобиль может нормально ездить, а серьезных повреждений агрегатов нет. Но расслабляться не надо, потому что проблемы обязательно дадут о себе знать в будущем.

Дело в том, что без пыльника в моторный отсек интенсивно летит грязь. Особенно достается приводному ремню, что чревато износом не только самого ремня, но и его ролика. В результате направляющие начинают подклинивать, а ремень постепенно покрывается трещинками. Итог — старение материалов и обрыв ценного расходника со всеми вытекающими последствиями. А если ошметки заденут еще и привод ГРМ, то может оборваться и он, а это неминуемо приведет в «смерти» двигателя.