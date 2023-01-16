Почему зимой использование «докатки» особенно опасно

Похоже, что автопроизводители создают свои машины для идеального мира. Где нет проблем в виде резкой перемены погоды. Где дороги всегда идеально гладкие и никогда не случается никаких катаклизмов. И негде (да и не чем) повредить шины. Чем еще тогда объяснить, что в вашем четырехколесном друге, по задумке разработчика, может вообще не оказаться полноценного запасного колеса? А вместо него будет лежать странного вида «докатка». С рисунком протектора и размерностью, больше подходящими для фат байка, нежели для машины.
Делается это для того, чтобы улучшить технические характеристики в графе объема багажного отделения. И хорошо выглядеть на фоне конкурентов. Кроме того, на запаске можно еще и сэкономить. Все-таки она существенно дешевле полноценного колеса. Правда, эта экономия выходит боком конечному владельцу в том случае, если он пробил колесо, особенно на зимней дороге. Даже летом, при хорошем коэффициенте сцепления, использование «докатки» ограничивается скоростью не более 40 км/ч.
Зимой же, тем более у современного автомобиля, оснащенного продвинутыми ассистентами безопасности, картина становится совершенно безрадостной. И все из-за того, что рисунок протектора и пятно контакта с дорогой у подобной «запаски» кардинально отличается от штатных зимних шин. Причем в худшую сторону. К чему это приводит? Если «докатка» оказывается на оси, где присутствует крутящий момент, то даже небольшое нажатие на газ приведет к ее пробуксовке.
В результате система стабилизации начнет активно перераспределять крутящий момент с синхронным уменьшением уровня газа. Вплоть до его полного отключения. И такая работа электроники отрицательно скажется на вашей безопасности. Например, автомобиль окажется не в состоянии активно ускориться. Проблемы может вызвать и отличие колес по внешнему диаметру. Из-за чего система ABS станет работать некорректно или вообще перейдет в аварийный режим.
Если неполноценная запаска окажется на месте переднего колеса, то машина будет очень плохо поворачивать в сторону противоположную той, на которой она установлена. Причем плохо настолько, что в отдельных случаях маневр может вообще не состояться. Что в итоге? Если зимой вы решили задействовать «докатку», то использовать ее нужно с умом.
В случае переднего привода, предпочтительней ставить ее на заднюю ось. Даже если вы пробили переднее колесо, то лучше потратить больше времени и сил, но укомплектовать переднюю ось штатными колесами, а «докатку» поставить назад. Это даст возможность без особых проблем добраться до пункта назначения. Если речь идет о заднем приводе со свободным дифференциалом, то предпочтительней поставить ее уже вперед. Ведь когда под колесами снег, нестандартная «запаска» на ведущей оси может не позволить даже начать движение.
Для большинства современных полноприводных т/с лучшее место для подобной «запаски» — задняя ось. Хотя и спереди ее тоже можно поставить относительно безболезненно. Но не забывать о том, что теперь машина может намного меньше. Поэтому портал «АвтоВзгляд», по крайней мере в зимних условиях и в дальних поездках, рекомендует заменить штатную «докатку» на нормальное запасное колесо.
А если все же пришлось использовать его неполноценного собрата, не ехать быстро и активно. Поскольку неадекватное педалирование может, в частности, привести к перегреву трансмиссии или тормозов, в результате чего ваш высокотехнологичный автомобиль, формально оставаясь на колесах, может быть обездвижен.