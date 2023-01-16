Почему зимой использование «докатки» особенно опасно

Похоже, что автопроизводители создают свои машины для идеального мира. Где нет проблем в виде резкой перемены погоды. Где дороги всегда идеально гладкие и никогда не случается никаких катаклизмов. И негде (да и не чем) повредить шины. Чем еще тогда объяснить, что в вашем четырехколесном друге, по задумке разработчика, может вообще не оказаться полноценного запасного колеса? А вместо него будет лежать странного вида «докатка». С рисунком протектора и размерностью, больше подходящими для фат байка, нежели для машины.

Делается это для того, чтобы улучшить технические характеристики в графе объема багажного отделения. И хорошо выглядеть на фоне конкурентов. Кроме того, на запаске можно еще и сэкономить. Все-таки она существенно дешевле полноценного колеса. Правда, эта экономия выходит боком конечному владельцу в том случае, если он пробил колесо, особенно на зимней дороге. Даже летом, при хорошем коэффициенте сцепления, использование «докатки» ограничивается скоростью не более 40 км/ч.

Зимой же, тем более у современного автомобиля, оснащенного продвинутыми ассистентами безопасности, картина становится совершенно безрадостной. И все из-за того, что рисунок протектора и пятно контакта с дорогой у подобной «запаски» кардинально отличается от штатных зимних шин. Причем в худшую сторону. К чему это приводит? Если «докатка» оказывается на оси, где присутствует крутящий момент, то даже небольшое нажатие на газ приведет к ее пробуксовке.