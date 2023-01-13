Как и почему происходят ДТП «на пустом месте»

Не секрет, что каждый регион обладает своей спецификой поведения водителей на дороге. Это своеобразная местная субкультура, которая, конечно, имеет право на жизнь в том случае, если не противоречит ПДД и здравому смыслу. Но есть места, где нарушение Правил являются устоявшейся нормой, и находясь там, следует с особым вниманием управлять автомобилем. В каждый момент подозревая худшее. Речь идет о территориях, где машины встречаются очень редко, а дороги почему-то есть. И таких локаций в нашей стране довольно много. И что удивительно: именно тут вы рискуете оказаться в опасности.
Однажды автор этих строк двигался в подъем по горному серпантину. Асфальт хороший, но дорога узкая. А сугробы на обочинах сжимают ее практически до полутора полос. Причем, все повороты на 180 градусов, да еще и слепые. Понимая, что в случае появления встречного автомобиля разъехаться с ним будет непросто, стараюсь держаться ближе к правой обочине, особенно при приближении к повороту. И вдруг из очередного дорожного изгиба мне навстречу, прямо в лоб, на высокой скорости вылетает автомобиль. Да так, как будто это дорога с односторонним движением.
Я сразу перехожу в режим экстренного торможения с плавным уходом вправо. А он тормозит как получиться, одновременно переходя в режим паники: на его лице сменяется целая гамма чувств — от полнейшего релакса, до ужаса и скоростного подсчета убытков. Благодаря тому, что я, в каком-то смысле, предполагал возможность возникновения подобной ситуации, нам удалось остановиться, не ударив друг друга. И я подумал о том, что, в данном случае меня спасло только то, что я не просто двигался строго в рамках Правил дорожного движения, но и даже намеренно перестраховывался, так как не был знаком с особенностями и конфигурацией этой дороги.
А вот мой оппонент — напротив, прекрасно знал ее специфику и то, что здесь практически не встречаются машины. Поэтому с необыкновенной беспечностью «резал» повороты с выездом на встречную полосу, находясь в абсолютной уверенности, что проблем не будет. То же самое происходит и с игнорированием знаков приоритета, проездом на красный сигнал светофора и прочими, несущественными, по мнению местных жителей, ПДД. Пустые дороги расслабляют и создают обманчивое чувство безопасности. Кроме того, отсутствие опыта постоянного взаимодействия с другими пилотами приводит к тому, что у аборигенов понижается общий уровень водительского мастерства и даже интеллекта.
А с учетом того, что они часто чувствуют себя «хозяевами» местных территорий, которым можно чуть больше, чем всем остальным, картина становится еще более печальной. Так что подобные места и дороги могут оказаться намного более опасными, нежели плотный городской трафик. И в таких условиях стоит управлять автомобилем даже более внимательно, чем в мегаполисе.
Где водители, кстати, обладают хорошими навыками взаимодействия с остальными участниками движения. И несмотря на высокую плотность потока, ведут себя более адекватно. Кстати, даже если вы на протяжении долгого пути не встретите вообще никого, это не означает, что можно расслабиться: монотонная езда очень быстро утомляет психику и тут уже вы можете «учудить» и попасть в абсолютно немотивированную аварию.