Как и почему происходят ДТП «на пустом месте»

Фото uncovercolorado.com
Часто оказываясь вдали от цивилизации, где дороги пустынны и шанс встретить другой автомобиль — минимален, мы расслабляемся, думая, что уж здесь-то риск попасть в аварию — ничтожен. И можно меньше внимания обращать на вождение и больше радоваться красивым пейзажам. На самом деле, все не так просто, поскольку в таких местах вероятность ДТП может оказаться даже выше. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Не секрет, что каждый регион обладает своей спецификой поведения водителей на дороге. Это своеобразная местная субкультура, которая, конечно, имеет право на жизнь в том случае, если не противоречит ПДД и здравому смыслу. Но есть места, где нарушение Правил являются устоявшейся нормой, и находясь там, следует с особым вниманием управлять автомобилем. В каждый момент подозревая худшее. Речь идет о территориях, где машины встречаются очень редко, а дороги почему-то есть. И таких локаций в нашей стране довольно много. И что удивительно: именно тут вы рискуете оказаться в опасности.

Однажды автор этих строк двигался в подъем по горному серпантину. Асфальт хороший, но дорога узкая. А сугробы на обочинах сжимают ее практически до полутора полос. Причем, все повороты на 180 градусов, да еще и слепые. Понимая, что в случае появления встречного автомобиля разъехаться с ним будет непросто, стараюсь держаться ближе к правой обочине, особенно при приближении к повороту. И вдруг из очередного дорожного изгиба мне навстречу, прямо в лоб, на высокой скорости вылетает автомобиль. Да так, как будто это дорога с односторонним движением.

Я сразу перехожу в режим экстренного торможения с плавным уходом вправо. А он тормозит как получиться, одновременно переходя в режим паники: на его лице сменяется целая гамма чувств — от полнейшего релакса, до ужаса и скоростного подсчета убытков. Благодаря тому, что я, в каком-то смысле, предполагал возможность возникновения подобной ситуации, нам удалось остановиться, не ударив друг друга. И я подумал о том, что, в данном случае меня спасло только то, что я не просто двигался строго в рамках Правил дорожного движения, но и даже намеренно перестраховывался, так как не был знаком с особенностями и конфигурацией этой дороги.

Фото express.co.uk

А вот мой оппонент — напротив, прекрасно знал ее специфику и то, что здесь практически не встречаются машины. Поэтому с необыкновенной беспечностью «резал» повороты с выездом на встречную полосу, находясь в абсолютной уверенности, что проблем не будет. То же самое происходит и с игнорированием знаков приоритета, проездом на красный сигнал светофора и прочими, несущественными, по мнению местных жителей, ПДД. Пустые дороги расслабляют и создают обманчивое чувство безопасности. Кроме того, отсутствие опыта постоянного взаимодействия с другими пилотами приводит к тому, что у аборигенов понижается общий уровень водительского мастерства и даже интеллекта.

А с учетом того, что они часто чувствуют себя «хозяевами» местных территорий, которым можно чуть больше, чем всем остальным, картина становится еще более печальной. Так что подобные места и дороги могут оказаться намного более опасными, нежели плотный городской трафик. И в таких условиях стоит управлять автомобилем даже более внимательно, чем в мегаполисе.

Где водители, кстати, обладают хорошими навыками взаимодействия с остальными участниками движения. И несмотря на высокую плотность потока, ведут себя более адекватно. Кстати, даже если вы на протяжении долгого пути не встретите вообще никого, это не означает, что можно расслабиться: монотонная езда очень быстро утомляет психику и тут уже вы можете «учудить» и попасть в абсолютно немотивированную аварию.

автошколы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, лайфхак
13 января 2023
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