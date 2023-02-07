Масло, битум, гудрон: как дешево и безопасно убрать любые следы с авто

Сложно представить, что когда-то — еще до двигателей внутреннего сгорания — на дорогах не было ни ремонтных работ, ни автомобилей с «текущими» сальниками и прокладками. Но как только ДВС получили широкое распространение, появились и проблемы. С тех пор кузова машин и их подкапотные пространства страдают от грязи, которую порой нельзя вывести обычной мойкой, пусть и высокого давления. Первым водителям приходилось изыскивать средства, позволяющие убрать трудно выводимые следы эксплуатации. И они, конечно, находились.
В Советском Союзе насчитывалось около 400 дилерских, если их можно так назвать, центров на всю страну, так что попадание туда было сродни красному дню календаря. Не всем такая честь вообще выпадала. Машины обслуживали и содержали самостоятельно, в лучшем случае прибегая к помощи соседа. Инструментов и расходников всегда не хватало, а специальной химии не было в принципе: экспериментируй, автомобилист, твори! И они творили: варили снадобья, смешивали химические составы, применяли на первый взгляд неприменимое.
Так в арсенале советского гаража появилось средство, способное справиться с любым подтеком автомобильной «жижи»: им оказался нефтяной растворитель, по старой доброй традиции сокрушенный до «нефрас». На самом деле это собирательное название бытовых веществ — таких, как керосин, уайт-спирит, бензин «галоша». Они использовались на производстве для удаления консервирующих покрытий и загрязнений, разбавления лаков и красок, а также для промывки деталей. Ну а все, что применялось на производстве, шло в ход и дома — тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость.
Кстати, согласно ГОСТу, нефрас легко воспламеняем и токсичен, но он не содержит кислот и щелочей, так что «в хорошо проветриваемом помещении» чертовски многофункционален. Промыть ступицу и тормозной механизм, избавиться от подтеков масла и жидкости гидроусилителя, убрать с новых дисков транспортировочный состав, предотвращающий появление ржавчины.
А сегодня в пользу нефтяного растворителя есть и еще один важный аргумент — цена. Это универсальное и действенное средство можно приобрести всего за 60 рублей: за менее чем 1 американский доллар получаем пол-литровый флакон. Много разрекламированной автохимии удастся купить нынче за такую сумму?