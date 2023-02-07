Масло, битум, гудрон: как дешево и безопасно убрать любые следы с авто

Сложно представить, что когда-то — еще до двигателей внутреннего сгорания — на дорогах не было ни ремонтных работ, ни автомобилей с «текущими» сальниками и прокладками. Но как только ДВС получили широкое распространение, появились и проблемы. С тех пор кузова машин и их подкапотные пространства страдают от грязи, которую порой нельзя вывести обычной мойкой, пусть и высокого давления. Первым водителям приходилось изыскивать средства, позволяющие убрать трудно выводимые следы эксплуатации. И они, конечно, находились.

В Советском Союзе насчитывалось около 400 дилерских, если их можно так назвать, центров на всю страну, так что попадание туда было сродни красному дню календаря. Не всем такая честь вообще выпадала. Машины обслуживали и содержали самостоятельно, в лучшем случае прибегая к помощи соседа. Инструментов и расходников всегда не хватало, а специальной химии не было в принципе: экспериментируй, автомобилист, твори! И они творили: варили снадобья, смешивали химические составы, применяли на первый взгляд неприменимое.