Без ржавчины и скрипа: 4 способа сделать тормоза практически новыми

Справедливости ради стоит отметить, что пока одни фирмы, придавленные санкционной удавкой, уходят из России, другие — наоборот, рвутся атаку. Причем делают это с завидным упорством, медленно, но уверенно отгрызая свою долю рынка. И если в автомобильном сегменте активизировались китайцы, то в секторе комплектующих, масел, смазок и сервисных препаратов игроков полно со всего мира, включая те же европейские страны! Иными словами, без опыта специалистов Старого Света мы точно не останемся.

Это в полной мере относится и к использованию современной профессиональной автохимии, без которой сегодня уж точно не обходится ни один уважающий себя автослесарь, а также многие продвинутые владельцы «железных коней». Им на помощь и приходят продукты, помогающие не только поддерживать важные функции различных компонентов в автомобиле, но и улучшать их. Как, спросите вы? Да очень просто.