Без ржавчины и скрипа: 4 способа сделать тормоза практически новыми

Справедливости ради стоит отметить, что пока одни фирмы, придавленные санкционной удавкой, уходят из России, другие — наоборот, рвутся атаку. Причем делают это с завидным упорством, медленно, но уверенно отгрызая свою долю рынка. И если в автомобильном сегменте активизировались китайцы, то в секторе комплектующих, масел, смазок и сервисных препаратов игроков полно со всего мира, включая те же европейские страны! Иными словами, без опыта специалистов Старого Света мы точно не останемся.
Это в полной мере относится и к использованию современной профессиональной автохимии, без которой сегодня уж точно не обходится ни один уважающий себя автослесарь, а также многие продвинутые владельцы «железных коней». Им на помощь и приходят продукты, помогающие не только поддерживать важные функции различных компонентов в автомобиле, но и улучшать их. Как, спросите вы? Да очень просто.
Возьмем, к примеру, бренд с немецкими корнями под названием reinWell. Кстати, эту марку, зарегистрированную в Германии более 13 лет назад, основали российские предприниматели. Именно они сегодня поставляют на наш рынок продукцию, в полной мере отвечающую всем мировым стандартам и техническим требованиям. Еще бы, ведь при создании продуктовой линейки были использованы передовые технологии европейских грандов в области автохимии. И при этом никаких сложностей с логистикой, так как само производство полностью локализовано в нашей стране.
Спектр продукции reinWell весьма широк. В его составе есть и средства для обслуживания тормозной системы автомобиля, от исправности которой напрямую зависит безопасность езды. Причем не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения. Поэтому не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: поддерживать тормоза в рабочем состоянии крайне важно. Совершенно очевидно, что без качественной автохимии в этом деле не обойтись. Давайте рассмотрим, каким препаратам стоит уделить внимание в первую очередь.
ПРОТИВ ГРЯЗИ И РЕАГЕНТОВ
Грязь, а также реагенты, коими обильно обрабатывают российские дороги, пагубно сказываются на работе тормозных механизмов. Дополнительных проблем добавляют масло и сажа, которыми покрываются не только колодки, но и суппорты, накладки и прочие элементы ходовой.
Бороться с напастью призван фирменный очиститель reinWell RW−38, представляющий собой аэрозоль, который также подойдет и для обезжиривания поверхности. Загрязнения препарат удаляет благодаря интенсивному воздействию специальной химии, над чьей рецептурой, как уже отмечалось, работали ведущие технологии из Германии. Мощной струей средство убирает любые отложения, включая жировые и масляные. Результат налицо — спрей чистит быстро и эффективно.
УБИРАЕМ СКРИП КОЛОДОК
Нельзя не согласиться с тем, что скрип при торможении досаждает и нервирует. Но куда более неприятным является тот факт, что посторонние звуки могут намекать на риск скорого заклинивания тормозных колодок. А это уже чревато серьезными последствиями. Чтобы избежать подобных катаклизмов, колодки следует обработать пластичной смазкой reinWell RW−55. Она способствует заклиниванию и возникновению неприятного скрипа. Паста, обладающая высокой адгезией к поверхности, не вымывается водой, устойчива к перепадам температур и не боится механических нагрузок. Обработал, и смело в путь.
ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛИ
Не все автовладельцы знают, что из-за грязи суппорты могут заклинить. Отчего довольно быстро придут в негодность тормозные диски и колодки, руль начнет «вести» из стороны в сторону, а шины — неравномерно «жрать» резину. Перспектива, мягко говоря, не радует. Поэтому направляющие суппорта следует смазывать особыми составами.
Такими, как, например, паста reinWell RW−56. Она создана на полиуретановой основе и совместима с эластомерами. Средство обладает устойчивостью к термическим нагрузкам, предельно низким температурам, коррозии и влаге. Потратив пять минут на обработку, можно надолго забыть о возможных неприятностях.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И КОРРОЗИИ
При обслуживании тормозов стоит обратить внимание и на алюминиевую спрей-смазку, также устраняющую разрушающее воздействие грязи, влаги и высоких температур. Именно такими свойствами и обладает продукт от reinWell с индексом RW−53.
Алюминиевый аэрозоль оптимально подходит для обработки стыков суппорта с направляющими, колодок и пластин, оказывая антикоррозионное действие. Им также рекомендуют обрабатывать стыки литых дисков со ступицами (для устранения контактной коррозии), а заодно их шпильки. Применение препарата заметно облегчает демонтаж деталей тормозов и подвески после их долгой эксплуатации.