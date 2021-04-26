Чего бояться, когда на масляном щупе АКП появилась пена

Вскипание рабочей жидкости в АКП можно обнаружить, проверяя его уровень штатным щупом. Делать это нужно регулярно. Перед проверкой следует прогреть «автомат» до рабочей температуры, спокойно продефилировав расстояние в 10—20 км.
Чем же так опасна пена в трансмиссионной жидкости? Дело в том, что у любой вспененной жидкости падает плотность, меняется степень вязкости и растет сжимаемость. В случае с «маслом» в коробке, из-за этого резко снижается как эффективность передачи крутящего момента в гидротрансформаторе, так и давление на фрикционах: фрикционные диски начинают проскальзывать, перегреваться и ускоренно выходить из строя. Из-за пены мелкая металлическая стружка, фрикционная пыль и прочие естественные продукты износа узлов АКП, начинают оседать на поверхностях механизмов, в гидроблоке, в патрубках радиатора охлаждения.
Теплоемкость и теплоотдача трансмиссионной жидкости снижается, коробка начинает перегреваться. В результате «автомат» требует серьезного ремонта.
Пениться «масло» может по разным причинам.Самая банальная — недостаточное количество этой жидкости. Насос засасывает «трансмиссионку» вместе с воздухом и взбивает их словно повар сливки. Побороть неприятность можно банальным доливом рабочей жидкости до номинального уровня. Придется поднять авто на подъемник и тщательно осмотреть коробку внешне, выискивая следы течи, из-за которой в ней упал уровень «масла».
Следует помнить, что бездумным доливом проблему пенообразования в АКП можно не только не решить, но и усугубить. По той причине, что слишком большое количество рабочей жидкости в АКП также может стать причиной пенообразования. При слишком высоком ее уровне вращающиеся части КП ударяют по «маслу» и вспенивают его словно шейкер в баре. Победить эту неприятность, предварительно убедившись, что уровень жидкости на щупе находится выше максимальной отметки, все же можно. Для этого достаточно отсосать ее излишки — например, техническим шприцем.
Даже на необслуживаемых «автоматах» трансмиссионную жидкость следует иногда менять. Особенно если вы часто ездите агрессивно и не прочь тяжко нагрузить авто во время жары. Ведь со временем любое «масло» в КП насыщается продуктами износа, а присадки, имеющиеся в нем изначально, стареют и разрушаются. Старое грязное масло может вспениться практически в любой момент. Рецепт предупреждения этого — менять или хотя бы обновлять его не реже чем каждые 60 000 км пробега.
«Масло» может начать пениться и из-за перегрева. В случае проблем с охлаждением АКП температура рабочей жидкости оказывается порой гораздо выше оптимальных 80—90℃. Примерно с уровня 120℃ трансмиссионное «масло» теряет свои свойства.
Пенообразование порой возникает при смешивании разнородных сортов «трансмиссионки». Химическая реакция между «поссорившимися» жидкостями в АКП оборачивается пенообразованием.