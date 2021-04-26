Чего бояться, когда на масляном щупе АКП появилась пена

Вскипание рабочей жидкости в АКП можно обнаружить, проверяя его уровень штатным щупом. Делать это нужно регулярно. Перед проверкой следует прогреть «автомат» до рабочей температуры, спокойно продефилировав расстояние в 10—20 км.

Чем же так опасна пена в трансмиссионной жидкости? Дело в том, что у любой вспененной жидкости падает плотность, меняется степень вязкости и растет сжимаемость. В случае с «маслом» в коробке, из-за этого резко снижается как эффективность передачи крутящего момента в гидротрансформаторе, так и давление на фрикционах: фрикционные диски начинают проскальзывать, перегреваться и ускоренно выходить из строя. Из-за пены мелкая металлическая стружка, фрикционная пыль и прочие естественные продукты износа узлов АКП, начинают оседать на поверхностях механизмов, в гидроблоке, в патрубках радиатора охлаждения.

Теплоемкость и теплоотдача трансмиссионной жидкости снижается, коробка начинает перегреваться. В результате «автомат» требует серьезного ремонта.

Пениться «масло» может по разным причинам.Самая банальная — недостаточное количество этой жидкости. Насос засасывает «трансмиссионку» вместе с воздухом и взбивает их словно повар сливки. Побороть неприятность можно банальным доливом рабочей жидкости до номинального уровня. Придется поднять авто на подъемник и тщательно осмотреть коробку внешне, выискивая следы течи, из-за которой в ней упал уровень «масла».