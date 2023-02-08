Почему опасно связываться с «гарантией» на машину от страховой компании

Страховые компании, пользуясь проблемами, возникающими в последнее время у российских автовладельцев с гарантийным ремонтом своих авто, предлагают им своеобразную услугу. В ее рамках автомобилист покупает страховой полис, согласно которому страховщик обязуется в течении определенного срока обеспечивать гарантйный ремонт машины клиента.

— Надо отдавать себе отчет в том, что страховая изначально преследует цель заработать на автовладельце, а не сделать беспроблемной его жизнь. Поэтому «гарантийный» полис, как правило, стоит прилично — 1—1,5% от цены машины в год. Этих денег в большинстве случаев с запасом хватает для самостоятельной оплаты владельцем возможных ремонтов его легковушки за год, — считает основатель онлайн-аукциона CarClick.ru Сергей Пиголкин.

– Для минимизации выплат клиенту «по гарантии» страховщики вносят в договоры хитрые пункты и условия. Например, устанавливают лимит максимально возможной стоимости ремонта. Если он превышен — доплачивать придется клиенту. Или предусматривают франшизу: ремонт ценой менее, скажем, 30 000 рублей страховкой не покрывается. Либо «гарантия» не работает в течение первого и последнего месяцев действия договора между автовладельцем и страховщиком, — пояснил автоэксперт Сергей Бургазлиев.