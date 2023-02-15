Почему у многих машин скоро массово начнут клинить колеса

Большинство рулевых столкнулось с дефицитом фирменных расходников, потому стали заменять их на неоригинальные. Продавцы уверяют, что качество таких деталей — на высоком уровне. К сожалению, проверить подобные утверждения можно лишь в «боевых» условиях.

Вот одна из самых распространенных ситуаций, которая заканчивается неприятностями. В мороз водитель затягивает «ручник», а ночью тормоза «прихватывает». Да так, что машина не может тронуться с места. Обычно гражданин сильно жмет газ и «срывает» их. Если так делать регулярно, то диски быстро износятся. А дешевые китайские колодки часто просто разваливаются: фрикционная часть отделяется от стальной пластины.

Результат — автомобиль уводит в бок, а эффективность замедления резко падает. В этом случае возможно медленно дотянуть до сервиса, где поставят новые детали. Конечно же, за них придется снова заплатить. Но бывают ситуации и хуже.