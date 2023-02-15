Почему у многих машин скоро массово начнут клинить колеса

Большинство рулевых столкнулось с дефицитом фирменных расходников, потому стали заменять их на неоригинальные. Продавцы уверяют, что качество таких деталей — на высоком уровне. К сожалению, проверить подобные утверждения можно лишь в «боевых» условиях.
Вот одна из самых распространенных ситуаций, которая заканчивается неприятностями. В мороз водитель затягивает «ручник», а ночью тормоза «прихватывает». Да так, что машина не может тронуться с места. Обычно гражданин сильно жмет газ и «срывает» их. Если так делать регулярно, то диски быстро износятся. А дешевые китайские колодки часто просто разваливаются: фрикционная часть отделяется от стальной пластины.
Результат — автомобиль уводит в бок, а эффективность замедления резко падает. В этом случае возможно медленно дотянуть до сервиса, где поставят новые детали. Конечно же, за них придется снова заплатить. Но бывают ситуации и хуже.
Если задние тормозные «машинки» барабанные, обломки просто клинят весь механизм. Вытащить их можно, только разобрав узел. Что делать? Проверить, может ли колесо вращаться хоть в какую-то сторону. Если автомобиль способен ехать вперед, но не может назад — вам повезло. Так вполне реально добраться до СТО своим ходом. В ином случае нужно вызвать эвакуатор.
В эпоху дефицита «родных» деталей, особенно несладко приходится владельцам японских машин. Ведь такие модели как Honda CR-V или Suzuki Vitara традиционно отличаются проблемами с тормозами. Скажем, диски прикипают к ступице из-за нагрева и влаги. А тросы стояночного тормоза ржавеют и теряют подвижность. Итог — даже новые колодки начинают подклинивать.
Здесь нужна серьезная инспекция всей системы. Не исключено, что для устранения проблем потребуется заказывать «фирму». Азиатские же аналоги no name долго не проживут. А то и принесут беды, описанные выше.