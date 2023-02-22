Заговор или физика: почему автомобильные манометры всегда врут

Вроде накачал колесо правильно, а машину все равно уводит в сторону. Водители недоумевают: работающий компрессор показывает номинальные два бара, а как только электродвигатель замирает, стрелка смещается к отметке 1,8 бара или ниже. Разные издания даже проводили свои тесты, где так называемый эталонный манометр подтверждал разнобой. Куда же пропадают эти самые 0,2 бара, а то и больше?

Все просто: они теряются при прохождении каналов в золотнике. Это ведь очень узкое место, которое создает противодавление. И когда моторчик насоса выключается, тут и вылезает «недостача». Но и плюс очевиден. Так оценивают погрешность манометра, установленного на компрессоре. Для каждого она своя.

Идем дальше. Важно и то, насколько смещается стержень золотника, когда на него давит насадка шланга компрессора. То есть надевать или накручивать эту самую насадку нужно очень тщательно и плотно, чтобы наконечник точно нажимал на золотник. Иначе он откроется не полностью, сопротивление будет большое, что и приведет к «недокачке» покрышки.