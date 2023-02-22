Заговор или физика: почему автомобильные манометры всегда врут

Вроде накачал колесо правильно, а машину все равно уводит в сторону. Водители недоумевают: работающий компрессор показывает номинальные два бара, а как только электродвигатель замирает, стрелка смещается к отметке 1,8 бара или ниже. Разные издания даже проводили свои тесты, где так называемый эталонный манометр подтверждал разнобой. Куда же пропадают эти самые 0,2 бара, а то и больше?
Все просто: они теряются при прохождении каналов в золотнике. Это ведь очень узкое место, которое создает противодавление. И когда моторчик насоса выключается, тут и вылезает «недостача». Но и плюс очевиден. Так оценивают погрешность манометра, установленного на компрессоре. Для каждого она своя.
Идем дальше. Важно и то, насколько смещается стержень золотника, когда на него давит насадка шланга компрессора. То есть надевать или накручивать эту самую насадку нужно очень тщательно и плотно, чтобы наконечник точно нажимал на золотник. Иначе он откроется не полностью, сопротивление будет большое, что и приведет к «недокачке» покрышки.
Отсюда еще один нюанс. При выборе насоса обращайте внимание на такой важный его элемент, как наконечник. Самый большой проход воздуха дает так называемый краник. Насадки с узкой щелью менее эффективны.
Из всего сказанного делаем вывод: работающий компрессор всегда показывает больше того, что реально попадает в шину. Поэтому абсолютно точно выставить давление с помощью его манометра невозможно, так как вентиль создает препятствие на пути воздушного потока. Смело перекачивайте колеса! Если нужно получить два бара, качайте до 2,1—2,2 бара. А для верности приобретите еще и электронный манометр: у него точность выше.
Почему к давлению нужно относиться так щепетильно? Да потому, что вентили тоже разные и создают разное противодавление. От этого в покрышках получается разнобой, что приводит к лишнему расходу топлива. А если совсем за этим не следить, то авто регулярно станет ездить на «полуспущенных». Отсюда не только повышенный «жор» топлива, но и угроза разбортовки колес при резких маневрах.