Почему в машине вдруг начинают регулярно и часто перегорать лампы

Обычно в таких случаях говорят, что виноваты сами владельцы. Мол, работы по замене обязательно нужно проводить в перчатках. Иначе жирные следы от пальцев, оставленные на стекле и цоколе быстро выведут лампочку из строя. Действительно, подобное может произойти, но крайне редко. Мы же имеем в виду проблему более сложную, когда дорогой Philips или Bosch «живет» столько же, сколько дешевая китайская поделка no name — 2—3 недели.
Для начала следует осмотреть блок-фары и заднюю оптику. Если, скажем, на корпусе фонаря заметили небольшую трещину, то через нее внутрь попадает влага и пыль. Вот и первая (самая простая) причина бед.
Не будем забывать и о том, что, например, блок-фары могут запотевать изнутри даже у нового автомобиля. Небольшое количество влаги допустимо и абсолютно нормально. Но если из-за этого начинаются неприятности, значит неисправен клапан с мембраной или чем-то забились сапуны этой самой фары: нужно ехать в сервис.
А что делать, когда расходники регулярно меняют сразу в нескольких световых приборах? Необходимо измерить бортовое напряжение в электрической цепи. Если реле-регулятор, который стоит на генераторе, неисправен, то в сети вместо 13,5—14,5 В может быть и 15—16 В. Такой высокий вольтаж буквально выжигает нить накаливания абсолютно всех «галогенок». Фирменные держаться дольше, но итог один — водитель отправляется в магазин за новыми расходниками каждые 2—3 недели.
Если говорить о более современных авто, то там освещением заведует электронный блок управления. Он и дает сигнал, какое напряжение подать на ту или иную лампу. При неисправности блока простой заменой копеечных деталей уже не обойтись. Придется ехать в сервис для диагностики узла или его замены.
Наконец, свою лепту вносят и окислы на контактах. Казалось бы, в таком случае растет сопротивление, то есть напряжение в лампе снижается. То есть «жить» она должна дольше. Однако контакт становится непостоянным, а для нити накаливания это очень плохо.