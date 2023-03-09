Почему в машине вдруг начинают регулярно и часто перегорать лампы

Фото: Drive2.ru (Adidas620)
Нет ничего удивительного в том, что галогенные лампы в фарах перегорают. С этим когда-нибудь да сталкивался каждый автолюбитель. Если за пару лет пришлось поменять одну или две штуки, то это нормально. Но что делать, коли световые приборы выходят из строя каждые две недели, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Обычно в таких случаях говорят, что виноваты сами владельцы. Мол, работы по замене обязательно нужно проводить в перчатках. Иначе жирные следы от пальцев, оставленные на стекле и цоколе быстро выведут лампочку из строя. Действительно, подобное может произойти, но крайне редко. Мы же имеем в виду проблему более сложную, когда дорогой Philips или Bosch «живет» столько же, сколько дешевая китайская поделка no name — 2—3 недели.

Для начала следует осмотреть блок-фары и заднюю оптику. Если, скажем, на корпусе фонаря заметили небольшую трещину, то через нее внутрь попадает влага и пыль. Вот и первая (самая простая) причина бед.

Не будем забывать и о том, что, например, блок-фары могут запотевать изнутри даже у нового автомобиля. Небольшое количество влаги допустимо и абсолютно нормально. Но если из-за этого начинаются неприятности, значит неисправен клапан с мембраной или чем-то забились сапуны этой самой фары: нужно ехать в сервис.

Фото: etrp-crmp.ru

А что делать, когда расходники регулярно меняют сразу в нескольких световых приборах? Необходимо измерить бортовое напряжение в электрической цепи. Если реле-регулятор, который стоит на генераторе, неисправен, то в сети вместо 13,5—14,5 В может быть и 15—16 В. Такой высокий вольтаж буквально выжигает нить накаливания абсолютно всех «галогенок». Фирменные держаться дольше, но итог один — водитель отправляется в магазин за новыми расходниками каждые 2—3 недели.

Если говорить о более современных авто, то там освещением заведует электронный блок управления. Он и дает сигнал, какое напряжение подать на ту или иную лампу. При неисправности блока простой заменой копеечных деталей уже не обойтись. Придется ехать в сервис для диагностики узла или его замены.

Наконец, свою лепту вносят и окислы на контактах. Казалось бы, в таком случае растет сопротивление, то есть напряжение в лампе снижается. То есть «жить» она должна дольше. Однако контакт становится непостоянным, а для нити накаливания это очень плохо.

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10 марта 2023
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