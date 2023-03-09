Почему в машине вдруг начинают регулярно и часто перегорать лампы

Обычно в таких случаях говорят, что виноваты сами владельцы. Мол, работы по замене обязательно нужно проводить в перчатках. Иначе жирные следы от пальцев, оставленные на стекле и цоколе быстро выведут лампочку из строя. Действительно, подобное может произойти, но крайне редко. Мы же имеем в виду проблему более сложную, когда дорогой Philips или Bosch «живет» столько же, сколько дешевая китайская поделка no name — 2—3 недели.

Для начала следует осмотреть блок-фары и заднюю оптику. Если, скажем, на корпусе фонаря заметили небольшую трещину, то через нее внутрь попадает влага и пыль. Вот и первая (самая простая) причина бед.

Не будем забывать и о том, что, например, блок-фары могут запотевать изнутри даже у нового автомобиля. Небольшое количество влаги допустимо и абсолютно нормально. Но если из-за этого начинаются неприятности, значит неисправен клапан с мембраной или чем-то забились сапуны этой самой фары: нужно ехать в сервис.