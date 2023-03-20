Почему никакая мастерская не сделает по-настоящему хороший «антикор» вашей машины

Патентованные «вечные» антикоррозийные составы бывают на основе битумов, на масляной основе, на парафине, на полимеризующемся пластике. На практике же битум достаточно быстро высыхает на жаре и трескается, открывая дорогу воде и реагентам к металлу кузова. А парафин примерно в той же манере реагирует на мороз. Жидкий пластик после полимеризации в принципе склонен лопаться.

Что касается антикоррозийных составов на основе масел, то они имеют свойство со временем стекать под действием гравитации, истончая защитный слой. «Советские» рецепты с использованием «пушечного сала» мало того, что тоже несовершенны, так еще и не особо технологичны. Поэтому в мастерских, где обработка антикоррозийными составами поставлена на поток, «пушсало» не применяют.

Между тем, секрет по-настоящему надежной антикоррозийной обработки автомобиля гаражным умельцам известен давно. Он лежит на стыке применения старого доброго «пушсала» и одного из современных препаратов. Последний обязательно должен иметь масляную основу. Никакого битума и прочих парафинов! «Пушсало» бывает двух видов консистенции: как сметана и как воск. Первое потребуется для обработки внутренних полостей, второе — днища и крыльев.