Почему никакая мастерская не сделает по-настоящему хороший «антикор» вашей машины

фото globallookpress.com
Практика показывает, что рекламные клятвы антикоррозийщиков «навечно» остановить распространение ржавчины по машине ничего не стоят. Расчет подобных утверждений строится на том, что автовладелец через несколько лет все равно избавится от своего авто. И проверять правдивость обещаний «вечности» никто не будет. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как на самом дел следует бороться с распространением ржавчины в автомобиле.
Максим Строкер

Патентованные «вечные» антикоррозийные составы бывают на основе битумов, на масляной основе, на парафине, на полимеризующемся пластике. На практике же битум достаточно быстро высыхает на жаре и трескается, открывая дорогу воде и реагентам к металлу кузова. А парафин примерно в той же манере реагирует на мороз. Жидкий пластик после полимеризации в принципе склонен лопаться.

Что касается антикоррозийных составов на основе масел, то они имеют свойство со временем стекать под действием гравитации, истончая защитный слой. «Советские» рецепты с использованием «пушечного сала» мало того, что тоже несовершенны, так еще и не особо технологичны. Поэтому в мастерских, где обработка антикоррозийными составами поставлена на поток, «пушсало» не применяют.

Между тем, секрет по-настоящему надежной антикоррозийной обработки автомобиля гаражным умельцам известен давно. Он лежит на стыке применения старого доброго «пушсала» и одного из современных препаратов. Последний обязательно должен иметь масляную основу. Никакого битума и прочих парафинов! «Пушсало» бывает двух видов консистенции: как сметана и как воск. Первое потребуется для обработки внутренних полостей, второе — днища и крыльев.

фото globallookpress.com

Берем какой-нибудь «масляный» антикоррозийный состав и разбавляем им (примерно в пропорции 3 к 1) «пушсало» для внутренних полостей. Для этого потребуется его предварительно растопить (например, на газовой плитке). Потом медицинским шприцем или чем-то похожим загоняем эту смесь через технологические отверстия во внутренние полости кузова — предварительно прогревая их с помощью строительного фена. Это нужно, чтобы состав хорошо растекся внутри. Покончив с «нутрянкой», точно также смешиваем более текучее «пушсало» с нашим масляным «антикором». И уже кисточкой наносим смесь на днище и крылья авто — предварительно вручную очищенные от грязи.

Понятно, что по такой технологии можно обработать машину только либо самому, либо у гаражного умельца. В мастерских, специализирующихся на «антикоре», морочиться с подобным методом не будут — слишком долго, слишком громоздко и слишком грязно. Но зато симбиоз «пушсала» и современного «масляного» антикоррозийного состава идеально проникает во все щелочки, пропитывает оставшуюся грязь и ржавчину, десятилетиями не высыхает (и не трескается!). А летом, тая на жаре, растекается, «залечивая раны» в антикоррозийном покрытии. Ведь последние неизбежно появляются вследствие механического воздействия дорожного абразива или после езды по сугробам.

подержанные авто, технология, ремонт, техническое обслуживание, автохимия
21 марта 2023
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