Проверяем тормоза: простая процедура, о которой забывают многие водители

Фото: www.lesschwab.com
Весна — пора загородных поездок и активной эксплуатации автомобиля. Много дел скопилось за зиму, да и дача уже манит проталинами. А значит, пришло время внимательно и тщательно проверить самую важную систему машины — тормоза. Не так страшен черт, как его малюют, да и ехать никуда не нужно: хоть в гараже, хоть прямо во дворе провести инспекцию может каждый. А что именно надо сделать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Стоило градуснику перешагнуть «весеннюю» отметку, как на дорогах стало особенно многолюдно. Ведь кто-то предпочитает совсем не ездить зимой на собственном авто, кто-то — передвигается на общественном транспорте в снегопады и сильные морозы. Вот они и «выползли»: сухой асфальт, стабильный «плюс», приятная погода. Наступает ежегодный грядочно-шашлычный период — скоро начнутся и пятничные пробки.

А еще весна — время, когда резко возрастают скорости. Аллергия, эффект «тихой покрышки» и авитаминоз творят «чудеса». Так что чтобы не портить себе настроение внеплановым посещением кузовного цеха — дорогое это сейчас удовольствие — нужно проинспектировать тормозную систему.

Считается, что для этого достаточно обойти машину по кругу, проверив температуру колес: клинит — не клинит. Полезное занятие, однако «дьявол», как правило, скрывается совсем в другом месте. Под капотом.

Фото: www.quakerstate.com

Главной «движущей силой» суппорта, как известно, является тормозная жидкость. И здесь важно помнить, что она гигроскопична, то есть впитывает воду. Как только объем H2O превышает 3%, «жижа» начинает кипеть. И ее нужно заменить, иначе в нужный момент просто не хватит сил прожать педаль тормоза.

Вопрос: и как это проверить, не имея под рукой специального оборудования? Ехать в сервис? Нет, все гораздо проще: потребуется только мультиметр, который несложно найти у соседа или в собственном багажнике. Переводим прибор в режим вольтметра и приступаем к испытаниям.

Физика процесса проста: чем больше воды в «тормозухе», тем выше проводимость. Следовательно, нужно получить точку отсчета, после чего промерить ту «жижу», которая прямо сейчас находится в тормозном бачке. Новая ТЖ, налитая из запечатанной бутылки, демонстрирует восемь вольт, тогда как «красная линия» — 10 вольт. Мерить нужно, естественно, в таре — например, в пластиковом стаканчике.

Итак, забираем «тормозуху» из бачка (используем шприц), после чего одну клемму мультиметра кидаем на массу, а вторую — в стакан. Если на экране высветилась цифра больше десяти, то смело меняем жидкость. И не стесняйтесь показаться перестраховщиком — жизнь и здоровье дороже.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
4 апреля 2023
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