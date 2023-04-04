Проверяем тормоза: простая процедура, о которой забывают многие водители

Стоило градуснику перешагнуть «весеннюю» отметку, как на дорогах стало особенно многолюдно. Ведь кто-то предпочитает совсем не ездить зимой на собственном авто, кто-то — передвигается на общественном транспорте в снегопады и сильные морозы. Вот они и «выползли»: сухой асфальт, стабильный «плюс», приятная погода. Наступает ежегодный грядочно-шашлычный период — скоро начнутся и пятничные пробки.

А еще весна — время, когда резко возрастают скорости. Аллергия, эффект «тихой покрышки» и авитаминоз творят «чудеса». Так что чтобы не портить себе настроение внеплановым посещением кузовного цеха — дорогое это сейчас удовольствие — нужно проинспектировать тормозную систему.

Считается, что для этого достаточно обойти машину по кругу, проверив температуру колес: клинит — не клинит. Полезное занятие, однако «дьявол», как правило, скрывается совсем в другом месте. Под капотом.