Как понять, что тормозная жидкость требует замены

Чем выше температура кипения тормозной жидкости, тем меньше вероятность, что в дороге и из-за этого «пропадут тормоза». Ведь через пар не передашь нужного усилия на колодки. Именно поэтому все так пекутся о том, чтобы в «тормозухе» было как можно меньше воды. Она-то кипит уже при 100°C — температуре, считающейся вполне рабочей для нормально работающих автомобильных тормозов.

Следовательно, при наличии высокого «процента» воды в нашем DOTе, тормоза могут пропасть даже в самой безобидной ситуации, мгновенно превратив ее в аварийную. Во избежание подобных эксцессов автопроизводители и рекомендуют менять рабочую жидкость в системе с периодичностью 2—3 года или через 40—60 тысяч км. Это, на самом деле, не догма, а своего рода перестраховка. Часто тормозная жидкость сохраняет свои кондиции и дольше.

Специалисты утверждают, что ее следует заменить на новую при наличии уже 2—3% влаги, что определить визуально невозможно. Открутив крышку бачка «тормозухи» под капотом и заглянув в него, мы можем увидеть лишь совсем уж вопиющие признаки, свидетельствующие о потере ею своих качеств: помутнение, расслоение или наличие осадка. Но чаще всего мы наблюдаем прозрачную желтоватую жидкость, даже если уже столкнулись с эффектом «кипящих» тормозов.