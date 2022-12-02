Как понять, что тормозная жидкость требует замены

Главная задача подобной автохимии — превратить нажатие на педаль тормоза в мощное усилие тормозных суппортов или цилиндров, замедляющих вращение колес автомобиля. Причем выполнять эту функцию она должна уметь максимально качественно, быстро и многократно. «Тормозуха» обязана не кипеть при интенсивных торможениях и не замерзать при достаточно глубоком «минусе». Хорошо, если она обладает низкой вязкостью — чтобы быстро передавать усилие по шлангам. Кроме того, он нее еще требуется как можно хуже поглощать влагу — чтобы та потом не закипала в тормозных механизмах и шлангах. А также быть инертной по отношению к резине и пластику, из которых делают шланги и прокладки тормозной системы.
В тормозных системах более-менее современных автомобилей залита субстанция, отвечающая стандарту DOT 4. Она состоит из полигликолевых эфиров с добавлением антикоррозийных, антиокислительных, пластифицирующих и антипенных присадок, а также борной кислоты для снижения гигроскопичности.
В лабораторных условиях такие жидкости кипят при температурах не ниже 230°C. Однако будучи заправленными в автомобиль, они, в силу естественного набора влаги, вскипают уже при более низких температурах. Так, «базовая» DOT 4 может начинать закипать при 155°C, DOT 4 Class 6 (другие названия: Super, DOT 4+, DOT 4 Plus или DOT 6) чуть более стойка к перегреву и кипит в автомобиле при 175°C. Существуют еще стандарты DOT 2 и DOT 3, а также DOT 5 и DOT 5.1. DOT 2 уже не применяется, а DOT 3 — только на совсем старых авто. Тормозная жидкость DOT 5 создана на основе силикона, а не гликолей и несовместима с прочими DOTами. DOT 5.1 — это гликолевая тормозная жидкость, предназначенная для автомобилей с быстродействующими ABS, у нее повышенная температура кипения в «увлажненном состоянии» (185°C) и низкая кинематическая вязкость (на уровне 900 мм²/с).
Низкая вязкость тормозной жидкости позволяет быстрее передавать усилие на исполнительные механизмы, суппорта и цилиндры. Это особенно важно для более эффективной работы ABS/ESP. Некоторые производители автохимии разрабатывают свои продукты. В частности, у немецкой компании LIQUI MOLY помимо стандартных есть продукт Racing Brake Fluid с температурой «влажного» закипания 195°C, предназначенный для работы в высоконагруженных тормозных системах спортивных и раллийных машин.
Чем выше температура кипения тормозной жидкости, тем меньше вероятность, что в дороге и из-за этого «пропадут тормоза». Ведь через пар не передашь нужного усилия на колодки. Именно поэтому все так пекутся о том, чтобы в «тормозухе» было как можно меньше воды. Она-то кипит уже при 100°C — температуре, считающейся вполне рабочей для нормально работающих автомобильных тормозов.
Следовательно, при наличии высокого «процента» воды в нашем DOTе, тормоза могут пропасть даже в самой безобидной ситуации, мгновенно превратив ее в аварийную. Во избежание подобных эксцессов автопроизводители и рекомендуют менять рабочую жидкость в системе с периодичностью 2—3 года или через 40—60 тысяч км. Это, на самом деле, не догма, а своего рода перестраховка. Часто тормозная жидкость сохраняет свои кондиции и дольше.
Специалисты утверждают, что ее следует заменить на новую при наличии уже 2—3% влаги, что определить визуально невозможно. Открутив крышку бачка «тормозухи» под капотом и заглянув в него, мы можем увидеть лишь совсем уж вопиющие признаки, свидетельствующие о потере ею своих качеств: помутнение, расслоение или наличие осадка. Но чаще всего мы наблюдаем прозрачную желтоватую жидкость, даже если уже столкнулись с эффектом «кипящих» тормозов.
Долю воды в бачке можно определить только с помощью специальных приборов. Одни из них измеряют температуру кипения пробы «тормозухи», а другие — ее электропроводность. Но даже если есть превышение доли воды в пробе из бачка, не стоит паниковать. Ведь в нем влага из воздуха имеет возможность контактировать с тормозной жидкостью. А содержимое шлангов, цилиндров и суппортов вполне может и не иметь опасной концентрации воды. Но зато там жидкость постоянно подвергается воздействию высоких температур от разогретых тормозных механизмов, что тоже постепенно ухудшает ее свойства. Получается, что объективно оценить состояние всей тормозной жидкости в машине можно лишь полностью слив ее из системы. Что бессмысленно, поскольку раз уж ее слили, то вполне логично сразу поменять на новую.
Сегодня российским автомобилистам стало сложнее следовать рекомендациям автопроизводителей по замене тормозной жидкости. Все дело в сложностях с поиском «родной», рекомендованной заводом, субстанции. Многие автопроизводители официально ушли из России, а в магазинах высока вероятность нарваться на подделку под известные бренды.
То есть менять жидкость надо, но непонятно на какую (экспериментировать с тормозами собственного авто — занятие, мягко говоря, «на любителя»). Тем не менее, в российских торговых сетях присутствуют вполне адекватные аналоги оригинальных тормозных жидкостей класса DOT 4 от серьезных производителей. Кто-то из автовладельцев, здраво поразмыслив, выбирает отечественную продукцию, которая объективно по надежности ничем не уступает импортной. Например, RUSEFF DOT 4. Это российская жидкость данного стандарта с температурой «увлажненного» кипения свыше 155°C и с полным набором присадок от коррозии и окисления металлических деталей при высоких температурах, а также от образования кислотных продуктов распада и появления водяных «паровых пробок». То есть именно то, что надо для современных тормозов с ABS/ESP.
Надо сказать, что далеко не все российские водители, в особенности владельцы иномарок, доверяют отечественному продукту. Для них на нашем рынке также можно найти альтернативу «оригиналу». Например, заслуживает внимания производимая у нас в стране по лицензии тормозная жидкость стандарта DOT 4 Class 6 от немецкой компании reinWell.
По сравнению с обычными тормозными жидкостями, применение тормозной жидкости DOT 4 CLASS 6 сокращает время срабатывания тормозной системы, обеспечивая более эффективную производительность, что значительно повышает безопасность при экстренном торможении в условиях отрицательных температур. Эта жидкость смешивается и сочетается с другими высококачественными синтетическими тормозными жидкостями, в том числе и с оригинальными, что вполне должно придать уверенность владельцу какого-нибудь Volkswagen или Toyota.
Таким образом, проявив некоторую осмотрительность, любой российский автовладелец вполне может подобрать сейчас для своей машины подходящую «тормозуху». Самое главное — это не забыть ее заменить вовремя, обезопасив себя и от аварийных ситуаций.