Почему уже скоро у многих моторов начнется скрытый перегрев

Для начала напомним, что при сильном нагреве рабочих жидкостей у современного силового агрегата «ведет» не только головку блока, но и сам блок цилиндров. Ведь сейчас их делают из «мягких» алюминиевых сплавов. Возникают микротрещины, потому легче сдать все это на металлолом, чем ремонтировать.

Большинство водителей считают: температура лубриканта равна температуре антифриза и в процессе работы эти показатели не меняются. Тем более, что в большинстве машин на приборную панель выведен именно индикатор нагрева охлаждающей жидкости (ОЖ). Но смазка ведь тоже остужает агрегат, при этом датчики, отвечающие за подобный процесс, во многих авто уже давно не предусмотрены конструкцией.

Напомним, что нормальный рабочий диапазон ОЖ — 80—110 градусов. Если радиаторы не забиты грязью, а жидкость свежая, то система функционирует штатно и сигнальная лампа на «приборке» не зажигается.

Масло ведет себя по-другому. На него изначально приходятся повышенные нагрузки. Если хозяин залил, что подешевле, или при замене ошиблись с допусками (обычно на такие обозначения как ACEA A3/B4 никто не смотрит), то начинаются сюрпризы. Кстати, и то и другое сейчас актуально, ведь многие производители смазок ушли из России. А наши люди обычно покупают бренд, а спецификации на канистре игнорируют.