Скрытые возможности лобового стекла, о которых мало кто знает

Знаете ли вы, что почти 70% автомобилей последних лет оснащаются атермальными стеклами, способными пропускать в салон свет и тепло в оптимальных для водителя и пассажиров дозах? Для сравнения выньте свою спину из новенькой иномарки, да загляните в отечественные «Жигули» — разница, как говорится, налицо. Специальное напыление ионами серебра не только способствует поддержанию температурного режима в автомобиле вне зависимости от природных катаклизмов за его бортом, но и препятствует запотеванию и даже «обморожению» лобового стекла.

А как вам понравятся встроенные в «лобовуху» антенны, лидары, сенсоры? Конечно, если ваше авто не обучено читать дорожные знаки, автоматически тормозить и видеть препятствия на проезжей части, то о продвинутых радарах можно только мечтать. Но вот антенна, представленная в виде тонких металлизированных нитей, найдется практически в каждой «лобовухе». Иногда она представляет собой и отдельную миниатюрную конструкцию, изнутри впаянную в стекло благодаря так называемым технологиям печати. На обзоре это никак не отражается, а потому многие даже не задумываются о том, что сигнал аудиосистемы принимается напрямую из окна автомобиля.

Впрочем, некоторые производители инсталлируют антенны и в другие элементы на кузове авто. Чаще всего их можно заметить в виде «плавников» на задней части крыши легковушки.