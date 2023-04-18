Зачем весной нужно обязательно возить в машине тюбик зубной пасты

Весна — это не только пыль и грязь, замешанные в ядреный коктейль с остатками зимних реагентов. Весной на всех дорогах страны появляются сонмы насекомых, мгновенно залепляющих лобовое стекло. «Дворники» тут не помогут, как и остатки незамерзайки. Чтобы весь «улов» потом отодрать и отмыть, потребуются специальные составы, которые отныне стоят недешево. Да и где их взять на той же даче, если позади три часа в дороге, а «пенное» уже открыто? Не на велосипеде же в магазин ехать!
Тут следует вспомнить, что специальная автохимия появилась относительно недавно, а вот про комаров да мух писал еще Пушкин. Следовательно, с этой проблемой боролись и раньше. Причем боролись весьма успешно. Так что «дедовский» метод, благодаря которому можно будет доехать обратно с чистым лобовым стеклом, есть — простой и понятный, требующий подручных средств. Но не растворителей и прочих ацетонов из сарая, оставляющих разводы и разъедающих пластик, а простой зубной пасты.
Паста сгодится любая — самая дешевая, просроченная, перемороженная. Это средство для гигиены полости рта — мягкий абразив, который позволит легко и быстро убрать прикипевших насекомых с лобового стекла. Сама же процедура проста и незатейлива: после мойки, когда основная грязь и часть «поналипших» уже смыта, берем мягкую тряпку — уж с этим-то на даче наверняка проблем не возникнет — наносим немного пасты на стекло и даем ей подсохнуть. Далее — ветошью оттираем след круговыми движениями. И так — шаг за шагом. Минут за 20 можно довести триплекс до идеала.
Естественно, может возникнуть соблазн проделать те же манипуляции и с другими «пострадавшими» элементами автомобиля: фарами, крыльями и капотом. Но тут нужно трижды подумать: зубная паста — хоть и мягкий, но все же абразив, который запросто может оставить царапины. И если на фарах они особо видны не будут, пластик на них и так затерт, то вот на кузове останутся очень заметные следы. Так что следует быть крайне осторожным и помнить, что это, во-первых, не тот процесс, где все решает силушка молодецкая, а во-вторых, с кузова все же проще «отмочить и отмыть».