Зачем весной нужно обязательно возить в машине тюбик зубной пасты

Весна — это не только пыль и грязь, замешанные в ядреный коктейль с остатками зимних реагентов. Весной на всех дорогах страны появляются сонмы насекомых, мгновенно залепляющих лобовое стекло. «Дворники» тут не помогут, как и остатки незамерзайки. Чтобы весь «улов» потом отодрать и отмыть, потребуются специальные составы, которые отныне стоят недешево. Да и где их взять на той же даче, если позади три часа в дороге, а «пенное» уже открыто? Не на велосипеде же в магазин ехать!

Тут следует вспомнить, что специальная автохимия появилась относительно недавно, а вот про комаров да мух писал еще Пушкин. Следовательно, с этой проблемой боролись и раньше. Причем боролись весьма успешно. Так что «дедовский» метод, благодаря которому можно будет доехать обратно с чистым лобовым стеклом, есть — простой и понятный, требующий подручных средств. Но не растворителей и прочих ацетонов из сарая, оставляющих разводы и разъедающих пластик, а простой зубной пасты.