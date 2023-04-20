Как просто и очень дешево решить проблему ржавых колесных болтов

Ничто так не влияет на внешний вид и восприятие автомобиля, как колеса. Недаром автовладельцы столько времени, сил и денег вкладывают именно в диски — они формируют имидж и образ, подчеркивая преимущества и «тонируя» недостатки. Однако есть одна мелкая деталь, которая может пустить по ветру все усилия — колесные болты.
Они зачастую ржавеют уже после первой зимы, дороги в замене и крайне восприимчивы к инструменту шиномонтажника. Впрочем, чему удивляться: защитный слой тонкий, а российская дорожная соль — сурова. Как же бороться с этой проблемой?
В сети есть множество предложений «оградительного» покрытия: в зависимости от пожеланий и возможностей заказчика крепеж могут обработать специальными составами, перекрывающими доступ кислорода и, как следствие, предупреждающими появление ржавчины. Тут и простая покраска, например, порошком, и различные цинкования, меднения и прочие гальваники.
Изначально, сразу после процедуры, эффект хорошо заметен — болты выглядят красиво. Но не стоит забывать, что так будет лишь до первого использования баллонного ключа. Он повредит покрытие, и ржа полезет снова. К тому же это весьма недешевая операция, которая состоит не столько из покрытия, сколько из подготовки к нему. Так что перед тем как пуститься во все тяжкие, выясните итоговую стоимость.
Но поскольку гальваники и Ко — это временное решение, нужно искать другие варианты. Хотите на века? Тогда либо титановые болты, либо мириться с рыжими подтеками. Стоимость изготовления титанового крепежа — от 12 000 рублей за комплект на 4 колеса. Однако есть и альтернатива: на всеми любимой китайской барахолке за сущие копейки — от 300 рублей за комплект — продаются пластиковые колпачки, которые защелкиваются на колесных болтах, сидят достаточно надежно и плотно, снимаются специальным инструментом и, о чудо, прикрывают срам.
Пластиковый колпачок фактически ничего не стоит, полностью решает проблему и в случае утери легко меняется на новый. Он не прикипит и не приржавеет к креплению. И даже если болт раздует от ржавчины — водители Range Rover знают об этом и побаиваются — то пластик легко сковырнуть отверткой. В общем, простое, быстрое и очень дешевое решение проблемы, которая сильно портит внешний вид любимого автомобиля.