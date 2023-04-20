Как просто и очень дешево решить проблему ржавых колесных болтов

Ничто так не влияет на внешний вид и восприятие автомобиля, как колеса. Недаром автовладельцы столько времени, сил и денег вкладывают именно в диски — они формируют имидж и образ, подчеркивая преимущества и «тонируя» недостатки. Однако есть одна мелкая деталь, которая может пустить по ветру все усилия — колесные болты.

Они зачастую ржавеют уже после первой зимы, дороги в замене и крайне восприимчивы к инструменту шиномонтажника. Впрочем, чему удивляться: защитный слой тонкий, а российская дорожная соль — сурова. Как же бороться с этой проблемой?

В сети есть множество предложений «оградительного» покрытия: в зависимости от пожеланий и возможностей заказчика крепеж могут обработать специальными составами, перекрывающими доступ кислорода и, как следствие, предупреждающими появление ржавчины. Тут и простая покраска, например, порошком, и различные цинкования, меднения и прочие гальваники.