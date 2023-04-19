Почему на старую или битую машину рекомендуется ставить легкосплавные колеса

Что отличает старую или побывавшую в аварии и потом починенную машину от новенькой, недавно выкатившейся за ворота автосалона? Если не брать во внимание более современную конструкцию, дизайн и кучу новых опций? Ответ прост: разными будут состояние кузова и его покрытия. У нового авто «железо» хорошо защищено от ржавчины свежей краской, грунтовкой, оцинковкой… А у старенького авто ЛКП уже подизношено, все в микротрещинах, да и большая часть цинкового покрытия стальных деталей уже «сработалась».

Законы электрохимии неумолимы: при контакте между разными металлами, погруженными в электролит (в его роли может выступать даже природная вода), наблюдается гальваническая коррозия одного из них. В случае пары железо-цинк, окисляется цинк, сохраняя тем самым железо автомобильного кузова. У машины, попавшей в аварию и потом подвергшейся кузовному ремонту, к целостности оцинковки и надежности защиты от коррозии со стороны ЛКП в большинстве случаев есть серьезные вопросы.

То есть, чем машина старше и чем сильнее и чаще ее били в ДТП, тем больше она подвержена коррозии. Банальный, но неотвратимый факт. Хотя и не совсем. Кое-что противопоставить этому можно. Как ни странно, но поможет в этом все та же электрохимия. Дело в том, что литые или кованые диски состоят из алюминиевых или магниевых сплавов.