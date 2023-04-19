Почему на старую или битую машину рекомендуется ставить легкосплавные колеса

Что отличает старую или побывавшую в аварии и потом починенную машину от новенькой, недавно выкатившейся за ворота автосалона? Если не брать во внимание более современную конструкцию, дизайн и кучу новых опций? Ответ прост: разными будут состояние кузова и его покрытия. У нового авто «железо» хорошо защищено от ржавчины свежей краской, грунтовкой, оцинковкой… А у старенького авто ЛКП уже подизношено, все в микротрещинах, да и большая часть цинкового покрытия стальных деталей уже «сработалась».
Законы электрохимии неумолимы: при контакте между разными металлами, погруженными в электролит (в его роли может выступать даже природная вода), наблюдается гальваническая коррозия одного из них. В случае пары железо-цинк, окисляется цинк, сохраняя тем самым железо автомобильного кузова. У машины, попавшей в аварию и потом подвергшейся кузовному ремонту, к целостности оцинковки и надежности защиты от коррозии со стороны ЛКП в большинстве случаев есть серьезные вопросы.
То есть, чем машина старше и чем сильнее и чаще ее били в ДТП, тем больше она подвержена коррозии. Банальный, но неотвратимый факт. Хотя и не совсем. Кое-что противопоставить этому можно. Как ни странно, но поможет в этом все та же электрохимия. Дело в том, что литые или кованые диски состоят из алюминиевых или магниевых сплавов.
Они обладают еще более мощными чем у цинка способностями к электрохимическому «восстановлению» железа. То есть, когда железная (в основном) машина контактирует с легкосплавными дисками во влажной среде ее сталь не окисляется. Как минимум в областях кузова вблизи каждого из колес. В нашем климате на дороге нет влаги разве что в летнюю жару. Так что «легкосплавная» защита может быть эффективна для стареньких либо битых в прошлом авто на протяжении большей части года.
Говоря об автомобильной «электрохимии», нельзя не упомянуть еще один момент. Во время сезонной смены покрышек шиномонтажники обожают навязывать автовладельцам «услугу» смазки посадочных мест колес «медной» смазкой. Мол, чтобы потом легче было снимать диск.
Так вот. Медь, чей порошок содержится в таких препаратах, с точки зрения электрохимического ряда металлов является для железа тем же, чем само железо — для алюминия и цинка. То есть, в паре медь-сталь окисляется именно железо. Поэтому не стоит идти на поводу у шиномонтажников, если у вас машина уже далеко не юна. Обработка ступиц ее колес «медной смазкой» только усилит коррозионные процессы на кузове.