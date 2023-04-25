Что происходит с тормозами автомобиля за год эксплуатации в России

Теперь же о таком подходе можно забыть: свеженькие авто большинству не по карману, так что концентрируемся на обслуживании уже имеющихся. А раз так, то возвращаемся к тому самому списку необходимых операций и выясняем, что тормоза, оказывается, состоят не только из диска и колодок. Там еще есть механизм, который эту парочку «женит» — тормозной суппорт называется. Барабанный или дисковый — не важно. Принципиально другое — он тоже нуждается в периодическом сервисе.

Барабанные тормоза чуть более долговечны и куда менее распространены, прошло их время, а вот дисковые — это наше все. Про них и поговорим. У дисков великое множество преимуществ — работу свою выполняют сноровистей, например — однако есть и недостатки. Первый — они чаще нуждаются во внимании. И это отнюдь не всегда замена колодок.

Мегатонны дорожных солей, ежегодно выливаемые на наши дороги, резкость и резвость столичного водителя, бесконечные пробки — вот три причины, по которым тормозной механизм нуждается в регулярном, как минимум ежегодном осмотре. Увы, чаще всего одной только диагностикой дело не заканчивается. На фото ниже — элементы тормозного механизма, которые были заменены всего год назад. За 12 месяцев они вышли из строя, а сам суппорт начал подклинивать: повезло, что локализовали проблему в начале, ибо задержка могла привезти и к полному заклиниванию колеса, и к возгоранию.