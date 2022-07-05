5 роковых ошибок летней мойки машины, которые совершают почти все автовладельцы

Мойка автомобиля — обязательный пункт в уходе за ним. Однако многие автовладельцы даже не представляют, что водные процедуры, которыми они балуют свое транспортное средство, порой, могут навредить ему. Так, кажущаяся простой и обыденной мойка становится грозным оружием в разрушении лакокрасочного покрытия.
Издевательством для кузова является его протирка от пыли на сухую и сухой же тряпкой. Все дело в том, что вся эта пыль не такая уж и безобидная. Мелкодисперсная взвесь, осевшая на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, если ее протирать посуху, превращается в подобие наждачной бумаги, и легко царапает лак.
Мытье машины холодной водой в жару — преступление. Сильный перепад температуры вне всяких сомнений негативно влияет на ЛКП. Микротрещины, которые при этом могут появляться — прямая дорога к локальным очагам коррозии. Это все равно, что при морозе обдать кузов кипятком — эффект тот же. Поэтому мойка должна осуществляться теплой водой.
Использование сильного напора при мытье подкапотного пространства также ведет к проблемам. Острая и сильная струя легко может перерезать проводку или же испортить соты радиатора. В результате машина может испытывать трудности с запуском или же перегреваться. А еще можно повредить всевозможные датчики, которыми напичканы современные автомобили. Цена некоторых из них может вас неприятно удивить.
Многие автомобилисты, в желании сэкономить, пользуются услугой экспресс-мойки, когда машину промывают, но не вытирают насухо. А ведь капли, собравшиеся на поверхности кузова, пока они не высохли, являются подобием маленьких линз. Солнечные лучи, преломляемые и сфокусированные ими, становятся еще более агрессивными, и буквально выжигают на кузове участки ЛКП, оставляя выгоревшие пятна.
Любимое средство для самостоятельной мойки автомобиля у многих автовладельцев является ведро и поролоновая губка. Это в корне неправильно. Лучше всего использовать бесконтактную мойку. А на места особых загрязнений наносят специальные составы и используют щетку. Губка же собирает в свои пору песчинки, которыми легко поцарапать кузов.
Ухаживать за автомобилем нужно обязательно. И лето — самое время посвятить своей машине чуть больше времени. Можно подлатать полученные за зиму раны. Привести в порядок внешний вид и салон. И конечно же летом гораздо проще поддерживать опрятный вид транспорта. Главное, не забывать, что делать это нужно тоже правильно.