5 роковых ошибок летней мойки машины, которые совершают почти все автовладельцы

Мойка автомобиля — обязательный пункт в уходе за ним. Однако многие автовладельцы даже не представляют, что водные процедуры, которыми они балуют свое транспортное средство, порой, могут навредить ему. Так, кажущаяся простой и обыденной мойка становится грозным оружием в разрушении лакокрасочного покрытия.

Издевательством для кузова является его протирка от пыли на сухую и сухой же тряпкой. Все дело в том, что вся эта пыль не такая уж и безобидная. Мелкодисперсная взвесь, осевшая на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, если ее протирать посуху, превращается в подобие наждачной бумаги, и легко царапает лак.

Мытье машины холодной водой в жару — преступление. Сильный перепад температуры вне всяких сомнений негативно влияет на ЛКП. Микротрещины, которые при этом могут появляться — прямая дорога к локальным очагам коррозии. Это все равно, что при морозе обдать кузов кипятком — эффект тот же. Поэтому мойка должна осуществляться теплой водой.

Использование сильного напора при мытье подкапотного пространства также ведет к проблемам. Острая и сильная струя легко может перерезать проводку или же испортить соты радиатора. В результате машина может испытывать трудности с запуском или же перегреваться. А еще можно повредить всевозможные датчики, которыми напичканы современные автомобили. Цена некоторых из них может вас неприятно удивить.