Бесплатный сыр: как автосервисы разводят владельцев машин при замене расходников

Большинство предложений для потенциальных клиентов, о которых пойдет речь в этом материале, сводятся к простой фразе в интернет-объявлении или на уличном баннере: «замена чего-то там бесплатно». Подобный прием привлекает личностей, готовых, веря в существование «халявы», попытаться экономить на чем угодно. Причем к подобному поведению зачастую склонны граждане, которых ну никак не отнесешь к категории малообеспеченных или недалеких.

Самый распространенный «халявный» сервис связан с заменой масла в двигателе. Ну красиво же звучит: «бесплатно поменяем масло»! Подсознательно потенциальный клиент ждет, что он приедет на такое СТО и уедет с новым маслом в моторе, не заплатив ни копейки. Разумеется, это так не работает. Условно «бесплатным» может считаться лишь труд специалиста по замене смазки. И то лишь при условии, что клиент купит ее прямо на месте. Если он привезет канистру с собой, то за работу мастера придется заплатить 500—1000 рублей — в зависимости от трудоемкости замены и жадности владельца сервиса.

Ну а если все-таки решишь приобрести масло у СТО, то обнаружишь, что оно тут стоит заметно дороже чем даже в соседнем магазине. Как раз примерно на сумму, эквивалентную оплате работы мастера. Иначе говоря, на «бесплатную замену» масла в движке стоит идти, полностью осознавая этот факт. А также будучи уверенным, что в мастерской вам не просто отсосут через отверстие масляного щупа часть смазки, оказавшейся в данный момент в картере мотора.